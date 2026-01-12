СФК Раковски стартира довечера (програмата за контролите)

Тази вечер СФК Раковски от едноименния град започва подготовката си за пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Н.В.Пр. монсеньор Румен Станев, епископ на Софийско-пловдивската католическа епархия, ще отслужи водосвет за здраве.
В 19:00 часа, играещият треньорски тандем Валери Домовчийски – Петър Атанасов ще изведе 24 футболисти за първо занимание. Сред тях ще са двама от втория отбор – 20-годишните Алекс Пънкин и Мартин Бойкин. Целият процес ще протича на местната база. В хода му ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.
Програмата за контролите:
17 януари: СФК Раковски – Национал (София)
24 януари: СФК Раковски – Марица (Пловдив)
31 януари: СФК Раковски – Локомотив II (Пловдив)
8 февруари: СФК Раковски – ФК Садово