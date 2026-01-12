СФК Раковски стартира довечера (програмата за контролите)

Популярни
  • 12 яну 2026 | 07:49
  • 184
  • 0
Тази вечер СФК Раковски от едноименния град започва подготовката си за пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Н.В.Пр. монсеньор Румен Станев, епископ на Софийско-пловдивската католическа епархия, ще отслужи водосвет за здраве.

В 19:00 часа, играещият треньорски тандем Валери Домовчийски – Петър Атанасов ще изведе 24 футболисти за първо занимание. Сред тях ще са двама от втория отбор – 20-годишните Алекс Пънкин и Мартин Бойкин. Целият процес ще протича на местната база. В хода му ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

17 януари: СФК Раковски – Национал (София)

24 януари: СФК РаковскиМарица (Пловдив)

31 януари: СФК РаковскиЛокомотив II (Пловдив)

8 февруари: СФК Раковски – ФК Садово

