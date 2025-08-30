Керкез: Главите горе! През последните две седмици виждам отбор, така трябва да продължим

Наставникът на ЦСКА Душан Керкез обяви след равенството (2:2) като гост на Славия, че ако Етоо не е бил изгонен в 70-ата минута, отборът му е щал да спечели. Въпреки липсата на успех от началото на шампионата, треньорът гледа оптимистично в бъдещето, твърдейки, че очаква нови играчи, с които ще започне да печели след предстоящата пауза за националните отбори.

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

"Стартирахме супер мача. Първите 15-20 имнути играехме както трябва. След няколко грешки и преди първия гол на Славия играта стана хаос. Не бяхме дисциплинирани на терена. Вторто полувреме стартирахме по-добре и вкарахме гол. Бяхме на път да спечелим мача, но този червен карто ни направи срещата трудна.

Ако не беше той, щяхме да спечелим. Голямо напрежение, когато нямаш победа. Последните две седмици виждам отбор. Така трябва да продължим. Идват още нови футболисти, а ни предстои и почивка. Има време да бъдем заедно. Ако видите стартовите 11 от първия мач, това е нещо ново. Разбирам феновете - нямаме победа.

При мен няма напрежение заради работата. Гледам да съм спокоен. Ако съм напрегнат, футболистите ще го видят. Искам да печеля дори срещу синовете си.

Всичко е ново. Това е процес, който изисква време. Правим всичко, за да обърнем тази ситуация. Много нови футболисти, на някои им липсва и физическа подготовка. Очаквам по-бързо още нови футболисти и след почивката да стартираме с победите.

Знам, че новите са на добро физическо ниво, ще им трябва малко време за адаптация. Пожелавам на моя колега Загорчич и Славия успех. Главите горе", завърши Керкез.

Снимки: Борислав Трошев