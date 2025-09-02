Популярни
Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител
Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

  • 2 сеп 2025 | 19:59
  • 3929
  • 10

ЦСКА привлече аржентинския краен бранител Анжело Мартино. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с "армейския" клуб, превръщайки се в 8-ото ново попълнение през настоящия трансферен прозорец.

ЦСКА заминава на лагер в Банско

Анжело Мартино е на 27 години, а титулярната му позиция е на левия фланг на отбраната. Той пристига от елитния аржентински Нюелс Олд Бойс.

Мартино стартира футболния си път в школата на Атлетико Рафаела, като на 18-годишна възраст дебютира за мъжкия тим на клуба в аржентинския елит. През 2021 г. преминава в Талерес, а два сезона по-късно облича фланелката на Нюелс Олд Бойс. Общо за клуба изиграва 82 двубоя, в които записва 1 гол и 9 асистенции.

От началото на Торнео Клаусура през юли 2025 година Анхело Мартино взима участие в 5 шампионатни мача на Нюелс.

В ЦСКА Анжело Мартино ще играе с номер 17.

"Най-големият български клуб го приветства с добре дошъл и му желае много успехи с червената фланелка", написаха от клуба.

