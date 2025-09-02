Популярни
ШЕФОВЕТЕ НА РОДНИТЕ СЪДИИ КОМЕНТИРАТ РЕШЕНИЯТА НА РЕФЕРИТЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ФУТБОЛНИЯ СЕЗОН
  2. ЦСКА
  Гочето: ЦСКА трябва да си изживее катарзиса докрай

Гочето: ЦСКА трябва да си изживее катарзиса докрай

  2 сеп 2025 | 10:22
  • 496
  • 0
Георги Василев е последният треньор, извеждал ЦСКА до златен дубъл - титла и купа през сезон 1996/97. Гочето е шампион на България още с Етър и Левски, като познава отлично средата в българския футбол. Запознат е как трябва да се действа при кризисни ситуации и кои са най-успешните методи, когато си начело на грандовете.

"Доколкото чета, се чакат и още нови играчи, трябва да се завърши тази трансформация на отбора. И аз усещам, че точно това става в ЦСКА. Проявява се търпение и се гони избран път за развитие и надграждане с течение на времето.

Даниел Моралес: ЦСКА загатна за някои добри неща, но в защита грешките се повтарят
Даниел Моралес: ЦСКА загатна за някои добри неща, но в защита грешките се повтарят

Ясно е, че това няма как да се харесва на феновете, когато липсват резултатите и лошото място в класирането саботира процеса. Но от ЦСКА вече са тръгнали по този път и трябва да си изживеят катарзиса докрай. Само така смятам, че може да се тръгне трайно нагоре", заяви Гочето пред "Тема Спорт".

