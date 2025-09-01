Популярни
  ЦСКА заминава на лагер в Банско

ЦСКА заминава на лагер в Банско

  • 1 сеп 2025 | 13:56
  • 1444
  • 4
Няколко футболисти на ЦСКА получиха повиквателни за различни национални отбори в настоящия прозорец за международни мачове на ФИФА. Теодор Иванов и Петко Панайотов се присъединяват към състава на младежкия национален отбор на България за първите двубои от квалификациите за Евро 2027. Младите "лъвове" приемат Гибралтар на 5 септември и гостуват на Азербайджан 4 дни по-късно.

Нападателят Йоанис Питас попадна в основната група на Кипър за предстоящите световни квалификации срещу Австрия като гост (6 септември) и срещу Румъния като домакин (9 септември).

Обявиха списъка с повиканите младежи за предстоящите европейски квалификации
Обявиха списъка с повиканите младежи за предстоящите европейски квалификации

Бранителят Лумбард Делова бе включен в списъка на Косово за старта на пресявките за мондиала срещу Швейцария като гост (5 септември) и срещу Швеция като домакин (9 септември).

Вратарят Фьодор Лапоухов получи повиквателна за националния тим на Беларус за световните квалификации срещу Гърция като гост (5 септември) и срещу Шотландия като домакин (8 септември).

Викнаха Лапоухов за мачовете с Гърция и Шотландия
Викнаха Лапоухов за мачовете с Гърция и Шотландия

Сейни Санянг пък бе включен в групата на Гамбия за двубоите срещу Кения като гост (5 септември) и срещу Бурунди като домакин (9 септември) от квалификациите в зона "Африка".

Мика Пинто, който тренира отделно от първия отбор на ЦСКА, бе извикан в националния тим на Люксембург.

Останалите футболисти на "червените" ще заминат днес на няколкодневен лагер в Банско до петък (5 септември).

