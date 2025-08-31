"Сектор Г": Задължителна оставка на Душан Керкез сега и веднага

След Иван Велчев-Кюстендилеца и Фен клуб "Сектор Г" поиска оставката на треньора на ЦСКА Душан Керкез. Запалянковците са категорични, че след такова представяне време може да се иска в Ботев (Пловдив) и Чукарички, но не и в техния любим тим.

Кюстендилеца поиска оставката на Керкез

"6 мача без победа и наченки на футболна идея. 6 мача на оправдания. След такова представяне още време може да се иска в "Ботев" (Пловдив), "Чукарички" или някъде другаде, не и в ЦСКА.

За нас оставката на Душан Керкез е вече задължителна - без право на обсъждане и компромис.



Крайно ВРЕМЕ е любимият ни отбор отново да носи удоволствие на обединената червена общност и да я привлича, а не отблъсква от стадионите. Не после, не другата седмица или месец. Сега и веднага!



От Фен клуб "Сектор Г", гласи становището на запалянковците.