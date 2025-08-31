Популярни
»

Гледай на живо

Левски приема ЦСКА 1948 в битка за върха - на живо от стадион "Георги Аспарухов" със съставите на двата отбора
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. "Сектор Г": Задължителна оставка на Душан Керкез сега и веднага

"Сектор Г": Задължителна оставка на Душан Керкез сега и веднага

  • 31 авг 2025 | 17:13
  • 2620
  • 19

След Иван Велчев-Кюстендилеца и Фен клуб "Сектор Г" поиска оставката на треньора на ЦСКА Душан Керкез. Запалянковците са категорични, че след такова представяне време може да се иска в Ботев (Пловдив) и Чукарички, но не и в техния любим тим.

Кюстендилеца поиска оставката на Керкез
Кюстендилеца поиска оставката на Керкез

"6 мача без победа и наченки на футболна идея. 6 мача на оправдания. След такова представяне още време може да се иска в "Ботев" (Пловдив), "Чукарички" или някъде другаде, не и в ЦСКА.

За нас оставката на Душан Керкез е вече задължителна - без право на обсъждане и компромис.

Крайно ВРЕМЕ е любимият ни отбор отново да носи удоволствие на обединената червена общност и да я привлича, а не отблъсква от стадионите. Не после, не другата седмица или месец. Сега и веднага!

От Фен клуб "Сектор Г", гласи становището на запалянковците.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Илиев: Благодаря на Христо Стоичков! Футболистите трябва да знаят, че представляват цялата нация

Илиев: Благодаря на Христо Стоичков! Футболистите трябва да знаят, че представляват цялата нация

  • 31 авг 2025 | 14:45
  • 10032
  • 19
Суворово спечели турнира в памет на големи легенди на Спартак

Суворово спечели турнира в памет на големи легенди на Спартак

  • 31 авг 2025 | 14:19
  • 1792
  • 0
ЦСКА 1948 се надъхва за победа на “Герена”

ЦСКА 1948 се надъхва за победа на “Герена”

  • 31 авг 2025 | 14:02
  • 2852
  • 6
Хулио Веласкес определи групата на Левски за битката с ЦСКА 1948

Хулио Веласкес определи групата на Левски за битката с ЦСКА 1948

  • 31 авг 2025 | 13:40
  • 4227
  • 2
Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

  • 31 авг 2025 | 13:37
  • 45557
  • 68
Красимир Милошев се завърна в Локомотив (София)

Красимир Милошев се завърна в Локомотив (София)

  • 31 авг 2025 | 13:08
  • 1132
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Арда 2:2 Берое, червен картон за гостите

Арда 2:2 Берое, червен картон за гостите

  • 31 авг 2025 | 17:51
  • 8830
  • 11
11-те на Левски и ЦСКА 1948

11-те на Левски и ЦСКА 1948

  • 31 авг 2025 | 18:08
  • 6665
  • 11
Ливърпул 0:0 Арсенал, контузия на Салиба

Ливърпул 0:0 Арсенал, контузия на Салиба

  • 31 авг 2025 | 18:30
  • 5801
  • 7
Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

  • 31 авг 2025 | 13:37
  • 45557
  • 68
Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

  • 31 авг 2025 | 18:03
  • 13394
  • 25
40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

  • 31 авг 2025 | 11:26
  • 23803
  • 83