  3. Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

  • 31 авг 2025 | 13:37
  • 10219
  • 7

Едноличната оперативна власт на Радослав Златков в ЦСКА приключи, научи Sportal.bg. До този момент изпълнителният директор на “червените” представляваше еднолично дружеството и без неговия подпис не можеше да мине нито една трансферна или друга сделка.

От няколко дни нещата са променени, тъй като ЦСКА вече се представлява “заедно и поотделно” от двама души - Радослав Златков и Ангел Борисов.

До момента Борисов бе председател на Съвета на директорите, но нямаше правомощия да представлява “червените”.

Какво означава “заедно и поотделно”?

Вече сделките на ЦСКА ще могат да бъдат сключвани както от Златков и Борисов, така и само от единия. И в двата случая договорите ще бъдат действителни.

Златков представляваше еднолично “червените” от 22 октомври 2024 г. На тази дата той замени Стоян Орманджиев и Филип Филипов. Последният зае поста на спортно-технически директор, а няколко месеца по-късно се раздели с клуба.

Промяната не е свързана с последните два негативни мача - поражението с 0:1 от ЦСКА 1948 и вчерашното равенство (2:2) със Славия, тъй като тя е стартирана от преди въпросните двубои.

