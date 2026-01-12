В 10:00 часа започва Черноморец Балчик (програмата за мачовете)

Черноморец (Балчик) дава ход на подготовката си за пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. Днес в 10:00 часа, треньорът Ивайло Станчев ще изведе 22 футболисти за първо занимание. Целият процес ще протича на местната база и в Оброчище. Ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Седмица преди възобновяване на първенството, Черноморец се изправя срещу Бенковски (Исперих) в полуфинал на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига.

Програмата за мачовете:

21 януари: Черноморец (Балчик) – Спартак II (Варна)

24 януари: Черноморец (Балчик) – Миньор (Перник)

31 януари: Черноморец (Балчик) – Черно море II (Варна)

7 февруари: Черноморец (Балчик) – Доростол (Силистра)

14 февруари, купа АФЛ: Черноморец (Балчик) – Бенковски (Исперих)