В 10:00 часа започва Черноморец Балчик (програмата за мачовете)

Черноморец (Балчик) дава ход на подготовката си за пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. Днес в 10:00 часа, треньорът Ивайло Станчев ще изведе 22 футболисти за първо занимание. Целият процес ще протича на местната база и в Оброчище. Ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Седмица преди възобновяване на първенството, Черноморец се изправя срещу Бенковски (Исперих) в полуфинал на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига.
Програмата за мачовете:
21 януари: Черноморец (Балчик) – Спартак II (Варна)
24 януари: Черноморец (Балчик) – Миньор (Перник)
31 януари: Черноморец (Балчик) – Черно море II (Варна)
7 февруари: Черноморец (Балчик) – Доростол (Силистра)
14 февруари, купа АФЛ: Черноморец (Балчик) – Бенковски (Исперих)