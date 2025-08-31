Популярни
»

Гледай на живо

ЦСКА остава без победа в първенството, „червените“ се добраха до трудна точка срещу Славия – на живо след 2:2
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Нервите на "червените" фенове не издържаха след поредния мач без победа на ЦСКА

Нервите на "червените" фенове не издържаха след поредния мач без победа на ЦСКА

  • 31 авг 2025 | 00:01
  • 862
  • 0

Феновете на ЦСКА очаквано останаха разочаровани след поредния мач на "червените" без успех. Отборът на Душан Керкез завърши наравно 2:2 със Славия в "Овча купел" и все още не познава вкуса на победата от началото на сезона.

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник
И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

След последния съдийски сигнал привържениците бързо събраха своите знамена и напуснаха стадиона без да поздравят футболистите. Столичани остават на дъното в класирането с равен точков актив със Спартак (Варна) и Ботев (Пловдив).

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от БГ Футбол

Панайотов: Хебър е добър отбор, тук се играе трудно

Панайотов: Хебър е добър отбор, тук се играе трудно

  • 30 авг 2025 | 21:51
  • 1063
  • 1
И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

  • 30 авг 2025 | 23:11
  • 168514
  • 673
Стана ясна програмата на Лудогорец за Лига Европа, "орлите" стартират с гостуване в Швеция

Стана ясна програмата на Лудогорец за Лига Европа, "орлите" стартират с гостуване в Швеция

  • 30 авг 2025 | 21:18
  • 6908
  • 13
Резултати, голмайстори и класиране след 3-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 3-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 30 авг 2025 | 21:13
  • 1239
  • 0
Душан Косич: Яд ме е, че сезонът не свършва сега

Душан Косич: Яд ме е, че сезонът не свършва сега

  • 30 авг 2025 | 21:12
  • 1153
  • 0
Локо (ГО) задълбочи кризата в Хебър

Локо (ГО) задълбочи кризата в Хебър

  • 30 авг 2025 | 21:10
  • 1767
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

  • 30 авг 2025 | 23:11
  • 168514
  • 673
Бойко Величков разочарован от липсата на много неща, каза дали се готви треньорска рокада в ЦСКА

Бойко Величков разочарован от липсата на много неща, каза дали се готви треньорска рокада в ЦСКА

  • 31 авг 2025 | 00:13
  • 81
  • 0
Реал Мадрид 2:1 Майорка, пореден отменен гол на "лос бланкос", добри ситуации за гостите

Реал Мадрид 2:1 Майорка, пореден отменен гол на "лос бланкос", добри ситуации за гостите

  • 31 авг 2025 | 00:02
  • 14683
  • 54
Керкез: Главите горе! През последните две седмици виждам отбор, така трябва да продължим

Керкез: Главите горе! През последните две седмици виждам отбор, така трябва да продължим

  • 30 авг 2025 | 23:43
  • 4721
  • 19
Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

  • 30 авг 2025 | 18:23
  • 38395
  • 63
Локомотив (Пд) превзе “Коритото” и оглави efbet Лига, фамозен гол беляза мача

Локомотив (Пд) превзе “Коритото” и оглави efbet Лига, фамозен гол беляза мача

  • 30 авг 2025 | 20:53
  • 24162
  • 59