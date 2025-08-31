Нервите на "червените" фенове не издържаха след поредния мач без победа на ЦСКА

Феновете на ЦСКА очаквано останаха разочаровани след поредния мач на "червените" без успех. Отборът на Душан Керкез завърши наравно 2:2 със Славия в "Овча купел" и все още не познава вкуса на победата от началото на сезона.

След последния съдийски сигнал привържениците бързо събраха своите знамена и напуснаха стадиона без да поздравят футболистите. Столичани остават на дъното в класирането с равен точков актив със Спартак (Варна) и Ботев (Пловдив).

Снимки: Борислав Трошев