Даниел Моралес: ЦСКА загатна за някои добри неща, но в защита грешките се повтарят

Бившият полузащитник на ЦСКА Даниел Моралес гостува в студиото на Sportal.bg, където направи подробен разбор на дербито между Славия и „червените“, завършило при резултат 2:2. Специалистът обърна внимание на слабостите в защитата на армейците, както и на силните моменти в играта на двата отбора.

„Отборът на Славия през първото полувреме имаше доста ситуации. Имаше поне три положения – едното бе отменено заради засада, а при другите две Бусато се намеси. Освен това Славия вкара и два гола. Ранният гол на ЦСКА трябваше да даде самочувствие и контрол върху мача, но това не се случи. Ето’о отбеляза хубаво поапдение, след като спечели единоборство и вкара от 50 метра. Мачът започна отлично за ЦСКА, но след това се видя само един удар на Питас в аут и една опасност с глава на Кордоба. Това е твърде малко за отбор като ЦСКА. Тимът вече загатва за някои положителни неща, но в защита проблемите се повтарят – не само индивидуални грешки, но и цялостно лоши решения в защитната линия,“ коментира Моралес.

Той се спря и на първия гол на Славия:

„Атаката започна след грешка на Пастор. Пасът на Минчев изглеждаше безобиден, защото ЦСКА имаше числено предимство – двама на един на бека и трима на двама в наказателното поле, а Варела и Ето’о бяха един на един. Ето’о тръгна да подсигурява зона, където вече имаше превес, и Балов сякаш нямаше опция за пас. Но именно тук пролича качеството – едно връщане назад позволи на Варела да отбележи.“

Моралес анализира и гола, с който ЦСКА стигна до равенството:

„Варела оставя Сегер на 5-6 метра. В центъра са Питас и Годой. Често се говори, че ЦСКА играе 3-4-3, но Питас или е до Годой, или зад него – не съм го видял да влиза в полупространствата. При правилно подреден 3-4-3 Турицов трябва да стои широко по фланга, Питас леко вляво, а Сегер по-навътре. Ето’о преодоля Стоянов и така се стигна до положението за гола на Годой. Фераресо беше разположен по-широко, а Мартин Георгиев направи крачка напред, защото Марин тръгна да пресира Ето’о. Движението на Питас отвори пространство за пас към Годой и той с един удар реализира,“ завърши анализът си Моралес.

Сега първенството влиза в пауза заради мачовете на националните отбори – момент, който може да се окаже полезен за ЦСКА. Допълнителното време за тренировки и корекции ще даде възможност на тима да изчисти слабостите в защита и да сработи по-добре новите си футболисти. След подновяването на шампионата „червените“ ще се изправят срещу Септември, в мач, който ще покаже доколко паузата е била използвана ефективно.