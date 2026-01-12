Първа тренировка за ОФК Хасково (програмата за мачовете)

Днес в 16:00 часа, ОФК Хасково (Хасково) започва подготовка за пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. 25 футболисти ще участват първата тренировка. Целият процес ще се провежда на местната база. В хода му ще има и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Седмица преди възобновяване на първенството, селекцията на Живко Желев ще изиграе междуобластна квалификация на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига. Жребий ще определи съперника на хасковския тим.

Програмата за мачовете:

17 януари: ОФК Хасково - Загорец (Нова Загора)

24 януари: ОФК Хасково - Димитровград

31 януари: ОФК Хасково - Несебър

7 февруари, купа на АФЛ: ОФК Хасково - жребий ще определи съперника