Банско приема най-важния старт в сноуборда

В края на седмицата Банско ще приеме последното състезание от програмата на СК по сноуборд в паралелните дисциплини преди олимпийските игри Милано - Кортина. В момента най-добрите ни състезатели правят силни класирания в белия керван, ала на Бъндеришка поляна ще бъдат раздадени последните олимпийски квоти.

Какво да очакваме от предстоящата VISA Snowboard Alpine World Cup Bansko 2026 (17-19 януари 2026 г) ще научим Цеко Минев, президент на БФСки, Георги Бобев, вицепрезидент на БФСки, Виктор Гичев, рейс директор на VISA Snowboard Alpine World Cup Bansko 2026, както Стойчо Баненски, кмет на Община Банско. Всички те ще участват в нарочната пресконференция, която започва в 11:00 часа.