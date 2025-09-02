В ЦСКА обсъждали и Тунчев като вариант за нов наставник

Ръководството на ЦСКА е направило сондажи за няколко специалисти като опции да поемат отбора, в случай че Душан Керкез бъде уволнен. Сред тях е и наставникът на Арда Александър Тунчев, съобщава „Тема Спорт“. Неговото име е било обсъждано от отговорните фактори в Борисовата градина, като не е ясно дали е проведен контакт между двете страни.

ЦСКА заминава на лагер в Банско

През миналата седмица подобен разговор е бил осъществен с Христо Янев, който води Ботев (Враца). Отделно пък определени кръгове лансират Любослав Пенев като най-удачния вариант за наследник на Душан Керкез. Към момента обаче тази тема се отлага, тъй като вчера босовете на ЦСКА гласуваха вот на доверие за босненския специалист.

Припомняме, че Ел Голеадор е заставал 4 пъти начело на “червените”, а Янев – два пъти. От тях единствено Тунчев няма опит като наставник в Борисовата градина. През лятото бившият централен защитник прогнозира, че след Александър Томаш едва ли скоро ЦСКА ще има роден треньор. При уволнение на Керкез обаче столичани на 99% ще се спрат именно на български вариант.