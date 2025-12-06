Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Шампионът на Белгия Керенжан повежда Люксембург към Лагоа 2025

Шампионът на Белгия Керенжан повежда Люксембург към Лагоа 2025

  • 6 дек 2025 | 08:39
  • 162
  • 0
Шампионът на Белгия Керенжан повежда Люксембург към Лагоа 2025

Люксембург ще изпрати четирима атлети на Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа през 2025 г. В състава е и Рубен Керенжан, който наскоро триумфира на шампионата по крос-кънтри на Белгия, надделявайки над световния сребърен медалист на 5000 метра Исак Кимели.

През лятото 24-годишният атлет спечели златен медал на 3000 метра стийпълчейз на Световните университетски игри. Той ще пътува за Португалия, окуражен от скорошната си форма и с надеждата да подобри 24-тото си място от миналогодишното състезание при мъжете в Анталия, Турция.

Към него в четиричленния отбор се присъединяват Найл Фоли (мъже), Дамиен Пешон (мъже до 20 г.) и Пол Щофел (мъже до 20 г.).

Снимки: Imago

