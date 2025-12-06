Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

  • 6 дек 2025 | 07:45
  • 2346
  • 0
Черно море и ЦСКА се изправят един срещу друг в най-интригуващия двубой от 19-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Тича" е от 17:30 часа и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров.

Двата отбора са съседи в класирането - "моряците" заемат петата позиция със своите 30 точки, а с една повече тимът на Христо Янев е място по-напред, така че днешната среща се явява пряк сблъсък за топ 4.

Преди три дни варненци се завърнаха на победния път, след като преди това бяха записали две поредни загуби. Момчетата на Илиан Илиев, който отбеляза своя мач №500 като треньор в елита, трябваше да правят обрат срещу Берое (2:1), като победното попадение дойде в третата минута на добавеното време.

"Армейците" също се нуждаеха от късен гол, за да спечелят срещу Локомотив Пловдив (2:1) и да продължат серията си от осем поредни успеха. Гостите ще направят всичко възможно да стигнат до още един добър резултат, въпреки че на негостоприемния "Тича" задачата им няма да бъде никак лесна.

Добрата новина за Черно море е завръщането на крилото Николай Златев. Аут обаче остават Пламен Илиев, Цветомир Панов и Селсо Сидни.

Христо Янев пък отново ще може да разчита на халфа Бруно Жордао, който пропусна двубоя със "смърфовете" заради наказание.

Първата среща между двата отбора по-рано през сезона в София завърши при нулево равенство.

Черно море - ЦСКА

Начало: 17:30 часа
Съдия: Любослав Любомиров
Стадион: "Тича", Варна

