Олимпийският шампион Тамират Тола ще блести на маратона в Доха

Маратонът в Доха през 2026 г. ще посрещне един от най-успешните бегачи на дълги разстояния в света Тамират Тола, настоящият олимпийски шампион в маратона. Участието на Тола подчертава статута на събитието като водеща световна маратонска дестинация за елитни атлети и ентусиасти в бягането.

Роденият в Етиопия Тола записа името си в историята на Олимпийските игри в Париж 2024, спечелвайки златото в мъжкия маратон с олимпийски рекорд от 2:06:26. Победата му беше особено забележителна, тъй като той беше повикан в етиопския отбор в последния момент като заместник след оттеглянето на друг етиопски атлет поради контузия. В крайна сметка Тола стана първият етиопец от 24 години насам, спечелил олимпийско злато в маратона.

Освен олимпийския си триумф, Тола е изградил една от най-постоянните и впечатляващи кариери в съвременното бягане на дълги разстояния. Сред отличията му са бронзов медал на 10 000 метра от Олимпиадата в Рио 2016, сребърен медал в маратона на Световното първенство в Лондон през 2017 г. и световна титла в маратона от Световното първенство по лека атлетика в Юджийн през 2022 г., където постави рекорд на шампионата от 2:05:36. Той също така спечели маратона на Ню Йорк през 2023 г., подобрявайки рекорда на трасето с време 2:04:58, и постави личен рекорд от 2:03:39 на маратона на Амстердам през 2021 г.

Неговата сила, дисциплина и забележително постоянство в големите световни състезания превръщат появата на Тола в Доха във вълнуваща перспектива за бегачи и зрители, които с нетърпение очакват да видят представяне от световна класа по улиците на града.

Размишлявайки върху своя път, Тола сподели: "Моят път ме научи винаги да бъда готов за следващото предизвикателство и идването в Катар като олимпийски шампион е силна мотивация. За мен е чест да се присъединя към събитие, което вдъхновява следващото поколение бегачи, и очаквам с нетърпение да усетя невероятната енергия на общността в Доха.“

Маратонът в Доха получи статут "Златен етикет“ от Световната атлетика за 2026 г., като продължава да привлича атлети от световна класа и затвърждава позицията на Катар като център за глобални спортни събития.

