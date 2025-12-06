Мелиса Джеферсън-Уудън и Рай Бенджамин са Атлетите на годината в САЩ

Световните шампиони Мелиса Джеферсън-Уудън и Рай Бенджамин бяха обявени за Атлетка и Атлет на 2025 година от Американската федерация по лека атлетика (USATF), увенчавайки по този начин перфектния си сезон.

Джеферсън-Уудън си осигури престижната награда "Джаки Джойнър-Кърси“ след историческо представяне на Световното първенство. Тя стана първата американка, която печели титлите на 100 метра, 200 метра и в щафетата 4x100 метра на едно и също глобално състезание.

Нейният забележителен сезон ѝ донесе победа в конкуренцията на други именити номинирани, сред които световните шампионки Валари Олман (хвърляне на диск), Тара Дейвис-Уудхол (скок на дължина), Ана Хол (седмобой), Сидни Маклафлин-Леврон (400 м, 4x400 м) и Кейти Муун (овчарски скок). Интересно е да се отбележи, че именно Маклафлин-Леврон беше избрана за Атлетка на годината на Световната атлетика за 2025 г.

Бенджамин спечели наградата "Джеси Оуенс“, след като завоюва първата си световна титла в кариерата на 400 метра с препятствия. Той също така беше ключова фигура в щафетата на САЩ на 4x400 метра, която спечели сребърен медал.

Останалите финалисти за мъжкия приз бяха световните шампиони Райън Краузър (тласкане на гюле), Коул Хокър (5000 м), Ноа Лайлс (200 м, 4x100 м) и Кордел Тинч (110 м с препятствия).

За първи път в историята си USATF връчи и награди за Параатлет на годината. Отличията отидоха при световните шампиони Ани Кери, която триумфира на 200 метра в клас T44, и Джейдин Блекуел, победител на 100 и 400 метра в клас T38.

Въвеждането на тези награди е важна стъпка към обединяването на олимпийското и параолимпийското движение. През тази година параолимпийската лекоатлетическа програма на САЩ беше интегрирана в USATF, което включваше и обединяването на националните им шампионати на открито.

Победителите бяха определени чрез комбинация от гласуване на фенове и медии, а официалното обявяване се състоя в петък по време на годишната среща на USATF в Орландо. Носителите на наградите за 2024 г. бяха Габи Томас и Грант Холоуей, които спечелиха златни медали на Игрите в Париж.

Снимки: Gettyimages