Ингебригтсен се оттегли от Европейското по крос-кънтри

  • 6 дек 2025 | 08:52
  • 422
  • 0
Якоб Ингебригтсен обяви, че няма да се състезава на Европейското първенство по крос-кънтри, което ще се проведе ан 14 декември в Лагоа (Португалия). Първоначално включен в състава на Норвегия за 31-вото издание на шампионата, Ингебригтсен се надяваше да си осигури четвърти златен медал в индивидуалната надпревара при мъжете.

Ако беше спечелил, 25-годишният атлет щеше да стане едва третият четирикратен шампион в историята на състезанието при мъжете. Преди него това са постигали само украинецът Серхий Лебид (девет титли) и португалецът Пауло Гера (четири титли).

Ингебригтсен, който през последните няколко седмици тренираше на висока надморска височина в Сиера Невада, се оттегли от първенството, за да се "съсредоточи изцяло върху сезон 2026“.

Според норвежкото издание NRK Ингебригтсен няма нова контузия и вече тренира пълноценно, след като се възстанови от проблеми с ахилеса през лятото.

Ингебригтсен започна годината силно с победи на 1500 и 3000 метра на Европейското и Световното първенство в зала.

Принуден да пропусне целия сезон на Диамантената лига, норвежецът стартира на открито на Световното първенство по лека атлетика в Токио, където отпадна в сериите на 1500 метра, преди да завърши на 10-о място във финала на 5000 метра.

Снимки: Gettyimages

