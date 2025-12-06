Популярни
  3. Дуплантис гони четвърна световна титла в зала

Дуплантис гони четвърна световна титла в зала

  • 6 дек 2025 | 08:31
  • 669
  • 0
Дуплантис гони четвърна световна титла в зала

Европейският и световен атлет на годината Арманд Дуплантис очерта състезателните си планове за предстоящия сезон на закрито. Дуплантис ще се стреми към четвърта поредна титла в овчарския скок на Световното първенство по лека атлетика в зала в Полша, което ще се проведе от 20 до 22 март. Шампионатът ще се състои в "Арена Торун“, където през 2020 г. Дуплантис подобри световния рекорд за първи път, преодолявайки 6.17 метра.

Преди Световното първенство по лека атлетика в зала Дуплантис планира да скача отново на турнира All-Star Perche в Клермон-Феран на 22 февруари – състезание, на което той е подобрявал световния рекорд два пъти. След това той ще бъде основната звезда на домашния си турнир Mondo Classic в Упсала на 12 март.

Дуплантис също така се цели в четвърта титла на Европейското първенство по лека атлетика през 2026 г. в Бирмингам, което ще се проведе от 10 до 16 август. 26-годишният атлет намекна, че би искал да направи нов опит за световен рекорд.

"Мисля, че не съм чупил световния рекорд на Европейско първенство? От мен зависи да се уверя, че съм в правилната форма и съм готов да го направя, когато му дойде времето. Но съм развълнуван за Бирмингам“, заяви Дуплантис в скорошно интервю.

Дуплантис ще се състезава и на Световния шампионат Ultimate в Будапеща през септември. Той постави световен рекорд от 6.29 метра в Будапеща миналото лято преди Световното първенство по лека атлетика в Токио, където Дуплантис постигна хеттрик от титли със своя 14-ти световен рекорд от 6.30 метра.

