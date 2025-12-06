Астън Вила 1:0 Арсенал, Мати Кеш даде преднина на домакините

Третият и първият във временното класиране на Премиър лийг - Астън Вила и Арсенал, излизат един срещу друг на “Вила Парк” в първи двубой от 15-ия кръг. Резултатът е 1:0, след като Мати Кеш се разписа в 36-ата минута. Бирмингамци са в серия от шест поредни победи във всички турнири и преди днешния мач изостават на шест точки от “топчиите”. "Артилеристите" пък нямат загуба в 18 поредни мача във всички турнири.

Емилиано Мартинес се завръща на вратата на Астън Вила и започва срещу бившия си клуб. Юри Тилеменс стартира за сметка на Еван Гесон, като по този начин Унай Емери уплътнява халфовата линия.

Микел Артета е направил три промени - Юриен Тимбер, Еберечи Езе и Букайо Сака се завръщат сред титулярите. Москера, Мартинели и Мадуеке им отстъпват местата си. Деклан Райс имаше проблеми, но е готов да започне.

Гостите нанесоха първия точен удар в деветата минута. Бирмингамци сгрешиха при изнасянето на топката, след което Йодегор стреля от около 22 метра, но в обсега на Емилиано Маринес, който изби без проблем.

Минута по-късно Астън Вила стигна до първото чисто положение. Домакините се пребориха за топката в центъра, Калафиори се озова на тревата, а Макгин изведе Уоткинс, който някак успя да задържи в наказателното поле между Тимбер и Инкапие, след което стреля от 12 метра, но тук Рая се намеси добре и изби.

В 14-ата минута и Сака нанесе силен удар извън наказателното поле, но Мартинес плонжира и отново направи качествено спасяване.

В 22-рата минута Езе прати топката във вратата на аржентинеца, след като засече отблизо подаване на Сака. Последният обаче получи подаване от Йодегор, когато бе зад отбраната, поради което голът бе отменен заради засада.

Домакините организираха много добра атака в 28-ата, когато топката стигна на далечната греда до Кеш. Райс обаче игра брилянтно в защита и се хвърли самопожертвователно, за да да блокира с тялото си удара на поляка.

В 36-ата минута Астън Вила разигра продължително около наказателното поле на лондончани, като в един момент Пау Торес изостри нападението с центриране към далечната греда. Тимбер леко докосна топката, но тя стигна до Мати Кеш, който стреля между краката на Давид Рая за 1:0.

Снимки: Gettyimages