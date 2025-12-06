Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Вихрен (Сандански)
  3. Втора лига на живо: Вихрен поведе в Плевен

Втора лига на живо: Вихрен поведе в Плевен

  • 6 дек 2025 | 14:00
  • 3230
  • 0

19-ият кръг във Втора лига продължава с три срещи в днешния ден. Янтра (Габрово) и Вихрен (Сандански) трябва да вземат задължителни победи, съответно срещу Черноморец (Бургас) и Спартак (Плевен), за да останат близо до първите две места в класирането. Другият двубой от програмата противопоставя отборите на Миньор (Перник) и Пирин (Благоевград).

Вчера Фратрия надви Хебър в голово шоу, а Дунав стигна до късен успех срещу Локомотив (Горна Оряховица).

XIX кръг, Втора лига:

5 декември, петък, 15:00 ч.:

Фратрия 3:2 Хебър

1:0 Архан Исуф (22)
1:1 Станислав Маламов (24)
2:1 Мирослав Маринов (33)
2:2 Константин Павлов (85)
3:2 Дидис Пита (86)

Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола
Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола

5 декември, петък, 17:30 ч.:

Локомотив (Горна Оряховица) 0:1 Дунав (Русе)

0:1 Ибрахим Кейта (90+4)

Дунав лети уверено към елита с гол последната минута
Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

6 декември, събота, 14:00 ч.:

Янтра (Габрово) 0:0 Черноморец (Бургас)

Спартак (Плевен) 0:1 Вихрен (Сандански)

0:1 (24)

Миньор (Перник) 0:0 Пирин (Благоевград)

7 декември, неделя, 14:00 ч.:

ЦСКА II - Лудогорец II

Севлиево - Етър

Спортист (Своге) - Марек

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

  • 6 дек 2025 | 14:25
  • 18048
  • 35
Мартин Георгиев след успеха срещу Левски: Абонаментът е подновен

Мартин Георгиев след успеха срещу Левски: Абонаментът е подновен

  • 6 дек 2025 | 12:50
  • 1109
  • 7
ПФК Ботев се оплака от стадион "Локомотив": Изключително тежък терен

ПФК Ботев се оплака от стадион "Локомотив": Изключително тежък терен

  • 6 дек 2025 | 12:42
  • 719
  • 1
Локо (Пд) вдигна Лами за мача с Арда

Локо (Пд) вдигна Лами за мача с Арда

  • 6 дек 2025 | 12:26
  • 515
  • 0
Христо Янев обяви групата на ЦСКА за сблъсъка на "Тича", Жордао се завръща

Христо Янев обяви групата на ЦСКА за сблъсъка на "Тича", Жордао се завръща

  • 6 дек 2025 | 12:23
  • 2809
  • 6
Румънски футболен бос обиди жестоко Ботев: Посредствен отбор!

Румънски футболен бос обиди жестоко Ботев: Посредствен отбор!

  • 6 дек 2025 | 12:20
  • 2957
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) 0:1 Арда, Патрик Луан бележи

Локомотив (Пд) 0:1 Арда, Патрик Луан бележи

  • 6 дек 2025 | 15:15
  • 5118
  • 1
Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

  • 6 дек 2025 | 14:25
  • 18048
  • 35
Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

  • 6 дек 2025 | 14:58
  • 4333
  • 4
Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

  • 6 дек 2025 | 07:45
  • 12216
  • 13
Астън Вила 1:0 Арсенал, Мати Кеш даде преднина на домакините

Астън Вила 1:0 Арсенал, Мати Кеш даде преднина на домакините

  • 6 дек 2025 | 13:48
  • 2246
  • 9