Втора лига на живо: Вихрен поведе в Плевен

19-ият кръг във Втора лига продължава с три срещи в днешния ден. Янтра (Габрово) и Вихрен (Сандански) трябва да вземат задължителни победи, съответно срещу Черноморец (Бургас) и Спартак (Плевен), за да останат близо до първите две места в класирането. Другият двубой от програмата противопоставя отборите на Миньор (Перник) и Пирин (Благоевград).

Вчера Фратрия надви Хебър в голово шоу, а Дунав стигна до късен успех срещу Локомотив (Горна Оряховица).

XIX кръг, Втора лига:

5 декември, петък, 15:00 ч.:

Фратрия 3:2 Хебър



1:0 Архан Исуф (22)

1:1 Станислав Маламов (24)

2:1 Мирослав Маринов (33)

2:2 Константин Павлов (85)

3:2 Дидис Пита (86)

Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола

5 декември, петък, 17:30 ч.:

Локомотив (Горна Оряховица) 0:1 Дунав (Русе)



0:1 Ибрахим Кейта (90+4)

Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

6 декември, събота, 14:00 ч.:

Янтра (Габрово) 0:0 Черноморец (Бургас)

Спартак (Плевен) 0:1 Вихрен (Сандански)



0:1 (24)

Миньор (Перник) 0:0 Пирин (Благоевград)

7 декември, неделя, 14:00 ч.:

ЦСКА II - Лудогорец II

Севлиево - Етър

Спортист (Своге) - Марек