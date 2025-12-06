Втора лига на живо: Вихрен поведе в Плевен

19-ият кръг във Втора лига продължава с три срещи в днешния ден. Янтра (Габрово) и Вихрен (Сандански) трябва да вземат задължителни победи, съответно срещу Черноморец (Бургас) и Спартак (Плевен), за да останат близо до първите две места в класирането. Другият двубой от програмата противопоставя отборите на Миньор (Перник) и Пирин (Благоевград).
Вчера Фратрия надви Хебър в голово шоу, а Дунав стигна до късен успех срещу Локомотив (Горна Оряховица).
XIX кръг, Втора лига:
5 декември, петък, 15:00 ч.:
Фратрия 3:2 Хебър
1:0 Архан Исуф (22)
1:1 Станислав Маламов (24)
2:1 Мирослав Маринов (33)
2:2 Константин Павлов (85)
3:2 Дидис Пита (86)
Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола
5 декември, петък, 17:30 ч.:
Локомотив (Горна Оряховица) 0:1 Дунав (Русе)
0:1 Ибрахим Кейта (90+4)
Дунав лети уверено към елита с гол последната минута
6 декември, събота, 14:00 ч.:
Янтра (Габрово) 0:0 Черноморец (Бургас)
Спартак (Плевен) 0:1 Вихрен (Сандански)
0:1 (24)
Миньор (Перник) 0:0 Пирин (Благоевград)
7 декември, неделя, 14:00 ч.: