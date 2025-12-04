Лема и Берисо ще са звездите на маратона във Валенсия през 2025 г.

Със своята репутация на слънчево зимно време и бързи времена, маратонът във Валенсия винаги е привличал някои от най-добрите бегачи на дълги разстояния в света. Въпреки че не е част от седемте най-големи маратона от веригата Abbott World Marathon Majors, състезанието във Валенсия обикновено се отличава със силно участие. Настоящите рекорди на трасето се държат от етиопското дуо Сисай Лема и Амане Берисо.

Лема постигна време от 2:01:48 при победата си преди две години, което го нарежда на четвърто място във вечната ранглиста при мъжете. Берисо триумфира преди три години с 2:14:58 – резултат, който в момента я поставя на шесто място в световната класация при жените.

Двамата ще бъдат водещите имена в тазгодишното издание (7 декември) и могат да се похвалят с най-бързите времена сред участниците. Те обаче не са се състезавали от маратона в Бостън през април, където Лема не успя да завърши, а Берисо се класира пета с време 2:21:58.

Лема, шампион от Бостън през 2024 г. и от Лондон през 2021 г., вероятно ще срещне най-сериозна конкуренция в лицето на Джон Корир, чието най-добро постижение на 42,195 км е 2:02:44.

Корир постигна този резултат при победата си на маратона в Чикаго миналата година, след което триумфира и в Бостън през април. Кениецът се надяваше да слезе под 2:01 в Чикаго, но не успя да завърши.

Тесфайе Дериба има третото най-бързо време сред участниците – 2:04:13, което постигна при победата си на маратона в Барселона тази година. Той също така представи Етиопия на Световното първенство по лека атлетика в Токио, но не завърши дистанцията.

Един от атлетите, които ще се стремят да подобрят представянето си от миналогодишния маратон във Валенсия, е кениецът Хилари Кипкоеч. Той записа 2:04:45 за осмото място, а след това постигна 2:06:05 за седма позиция на маратона в Лондон.

Двамата водещи европейски атлети при мъжете Самуел Фитви и Аманал Петрос са от Германия. Фитви постави национален рекорд от 2:04:56 в миналогодишното издание във Валенсия, докато Петрос, сребърен медалист от световния маратон в Токио, записа личния си рекорд от 2:04:58 в Берлин преди две години.

Силното европейско участие се допълва от испанеца Тарику Новалес (2:05:48), французина Нико Наваро (2:05:53) и италианеца Йеманеберхан Крипа (2:06:06), които също ще застанат на старта.

В тазгодишния маратон във Валенсия ще се състезават впечатляващите 14 британски атлети с лични рекорди под 2:15:00.

Фил Сесеман е най-бързият от тях и постави личен рекорд от 2:07:18 в Амстердам само преди два месеца. Това ще бъде третото му състезание на 42,195 км през 2025 г., след като през април пробяга дистанцията за 2:14:46 в Лондон.

Калъм Хоукинс има най-добро време от 2:08:14, но то е постигнато на маратона в Лондон през 2019 г. Бегачът, който има 60:00 на полумаратон, се е състезавал два пъти този сезон, записвайки 62:55 и 63:47 съответно в Кардиф и Мадрид.

Джони Мелър пристига във Валенсия след силно бягане на 10 км в Уилмслоу (28:28) и ще се опита да се доближи до най-доброто си маратонско постижение от 2:09:06, постигнато в Севиля миналата година.

След като пробяга 2:11:08 в дебютния си маратон в Лондон, Алекс Ий ще се надява на още по-бързо време във Валенсия и, съдейки по тренировките му, е в добра форма да го постигне.

Олимпийският шампион по триатлон има пет седмици с над 160 км тренировъчен обем, а според часовника му COROS PACE 4, той е на път да постигне време от 2:05:46 – резултат, който би го наредил на второ място във вечната ранглиста на Великобритания след Мо Фара (2:05:11).

Том Еванс, ултрамаратонецът, който спечели миналогодишното 100-милно състезание Western States Endurance Run и тазгодишния Ultra-Trail du Mont-Blanc, ще участва в първия си маратон от осем години насам.