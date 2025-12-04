Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Лема и Берисо ще са звездите на маратона във Валенсия през 2025 г.

Лема и Берисо ще са звездите на маратона във Валенсия през 2025 г.

  • 4 дек 2025 | 15:54
  • 73
  • 0
Лема и Берисо ще са звездите на маратона във Валенсия през 2025 г.

Със своята репутация на слънчево зимно време и бързи времена, маратонът във Валенсия винаги е привличал някои от най-добрите бегачи на дълги разстояния в света. Въпреки че не е част от седемте най-големи маратона от веригата Abbott World Marathon Majors, състезанието във Валенсия обикновено се отличава със силно участие. Настоящите рекорди на трасето се държат от етиопското дуо Сисай Лема и Амане Берисо.

Лема постигна време от 2:01:48 при победата си преди две години, което го нарежда на четвърто място във вечната ранглиста при мъжете. Берисо триумфира преди три години с 2:14:58 – резултат, който в момента я поставя на шесто място в световната класация при жените.

Двамата ще бъдат водещите имена в тазгодишното издание (7 декември) и могат да се похвалят с най-бързите времена сред участниците. Те обаче не са се състезавали от маратона в Бостън през април, където Лема не успя да завърши, а Берисо се класира пета с време 2:21:58.

Лема, шампион от Бостън през 2024 г. и от Лондон през 2021 г., вероятно ще срещне най-сериозна конкуренция в лицето на Джон Корир, чието най-добро постижение на 42,195 км е 2:02:44.

Корир постигна този резултат при победата си на маратона в Чикаго миналата година, след което триумфира и в Бостън през април. Кениецът се надяваше да слезе под 2:01 в Чикаго, но не успя да завърши.

Тесфайе Дериба има третото най-бързо време сред участниците – 2:04:13, което постигна при победата си на маратона в Барселона тази година. Той също така представи Етиопия на Световното първенство по лека атлетика в Токио, но не завърши дистанцията.

Един от атлетите, които ще се стремят да подобрят представянето си от миналогодишния маратон във Валенсия, е кениецът Хилари Кипкоеч. Той записа 2:04:45 за осмото място, а след това постигна 2:06:05 за седма позиция на маратона в Лондон.

Двамата водещи европейски атлети при мъжете Самуел Фитви и Аманал Петрос са от Германия. Фитви постави национален рекорд от 2:04:56 в миналогодишното издание във Валенсия, докато Петрос, сребърен медалист от световния маратон в Токио, записа личния си рекорд от 2:04:58 в Берлин преди две години.

Силното европейско участие се допълва от испанеца Тарику Новалес (2:05:48), французина Нико Наваро (2:05:53) и италианеца Йеманеберхан Крипа (2:06:06), които също ще застанат на старта.

В тазгодишния маратон във Валенсия ще се състезават впечатляващите 14 британски атлети с лични рекорди под 2:15:00.

Фил Сесеман е най-бързият от тях и постави личен рекорд от 2:07:18 в Амстердам само преди два месеца. Това ще бъде третото му състезание на 42,195 км през 2025 г., след като през април пробяга дистанцията за 2:14:46 в Лондон.

Калъм Хоукинс има най-добро време от 2:08:14, но то е постигнато на маратона в Лондон през 2019 г. Бегачът, който има 60:00 на полумаратон, се е състезавал два пъти този сезон, записвайки 62:55 и 63:47 съответно в Кардиф и Мадрид.

Джони Мелър пристига във Валенсия след силно бягане на 10 км в Уилмслоу (28:28) и ще се опита да се доближи до най-доброто си маратонско постижение от 2:09:06, постигнато в Севиля миналата година.

След като пробяга 2:11:08 в дебютния си маратон в Лондон, Алекс Ий ще се надява на още по-бързо време във Валенсия и, съдейки по тренировките му, е в добра форма да го постигне.

Олимпийският шампион по триатлон има пет седмици с над 160 км тренировъчен обем, а според часовника му COROS PACE 4, той е на път да постигне време от 2:05:46 – резултат, който би го наредил на второ място във вечната ранглиста на Великобритания след Мо Фара (2:05:11).

Том Еванс, ултрамаратонецът, който спечели миналогодишното 100-милно състезание Western States Endurance Run и тазгодишния Ultra-Trail du Mont-Blanc, ще участва в първия си маратон от осем години насам.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Бегач "умря за 90 минути“ по време на маратон, но беше върнат към живота по чудо

Бегач "умря за 90 минути“ по време на маратон, но беше върнат към живота по чудо

  • 4 дек 2025 | 12:39
  • 2074
  • 0
Корир търси изкупление във Валенсия след провала в Чикаго

Корир търси изкупление във Валенсия след провала в Чикаго

  • 4 дек 2025 | 12:14
  • 245
  • 0
Ноа Лайлс обяви първия си старт за 2026 г. в очакване на силно завръщане на пистата

Ноа Лайлс обяви първия си старт за 2026 г. в очакване на силно завръщане на пистата

  • 4 дек 2025 | 11:29
  • 211
  • 0
Гаут Гаут получи огромно признание, което подмина дори Болт и Лайлс

Гаут Гаут получи огромно признание, което подмина дори Болт и Лайлс

  • 4 дек 2025 | 10:36
  • 2737
  • 1
Испания обяви звезден състав за Европейското по крос-кънтри

Испания обяви звезден състав за Европейското по крос-кънтри

  • 4 дек 2025 | 10:20
  • 215
  • 0
Ван Ес и Нилесен повеждат нидерландския отбор за Европейското по крос-кънтри

Ван Ес и Нилесен повеждат нидерландския отбор за Европейското по крос-кънтри

  • 4 дек 2025 | 10:09
  • 568
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Спартак (Варна), мъглата се вдигна

Ботев (Враца) 0:0 Спартак (Варна), мъглата се вдигна

  • 4 дек 2025 | 15:32
  • 5336
  • 3
Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

  • 4 дек 2025 | 14:58
  • 19429
  • 47
Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

  • 4 дек 2025 | 10:24
  • 11027
  • 43
ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

  • 4 дек 2025 | 13:24
  • 3546
  • 26
Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

  • 4 дек 2025 | 05:35
  • 18823
  • 109
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 23542
  • 29