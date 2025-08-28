Вълнуващи сблъсъци за последните 11 места в Лига Европа

Днес ще се изиграят последните 11 мача от реваншите в плейофната фаза на Лига Европа. След техния край ще днаем и имената на последните 11 отбора, които ще намерят място в основната фаза на турнира. Така че ни очаква доста вълнуваща вечер.

Един от отборите, които протягат ръце към тази фаза е и българският шампион Лудогорец. Разградчани загубиха първия мач с Шкендия в Скопие с 1:2, но изоставането им не е голямо и имат реален шанс да наваксат и обърнат нещата в своя полза на собствения си стадион.

Друг доста интересен мач е междусъседския сблъсък между Самсунспор и Панатинайкос. Първата среща бе спечелена от гърците с 2:1, но сега предстои прелюбопитен реванш.

Ще проследим с интерес и българското дерби между ПАОК на Кирил Десподов и Риека на Доминик Янков. Хърватите взеха предимство от 1:0 в първия мач, но със сигурност нищо не е решено и довечера на "Тумба" ще е горещо.

Другият български представител Димитър Митов и неговият Абърдийн също имат реален шанс за влизане в основната фаза. Сега обаче им предстои доста тежко гостуване на ФКСБ след равенството 2:2 в първия мач в Шотландия.

Ще проследим и как ще се развие битката между Динамо (Киев) и Макаби (Тел Авив). Израелците водят 3:1 след първия мач и са на път да изхвърлят украинския гранд от турнира.

В много от останалите мачове също има достатъчно интрига, така че предстои доста интересна вечер.

Снимки: Gettyimages