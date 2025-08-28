Митов и Абърдийн се разминаха с Лига Европа

Абърдийн не успя да се класира за шампионатната фаза на Лига Европа и ще играе в Лигата на конференциите през есента. Шотландците загубиха на плейофите от ФКСБ след 0:3 в реванша в Румъния. Първата среща бе завършила 2:2. Българският вратар Димитър Митов бе на вратата на гостите.

Двубоят се реши в края на първото полувреме, когато Александър Йенсен получи втори жълт картон. Той игра с ръка в наказателното поле, което доведе до дузпа за домакините и изгонване за него. Капитанът на ФКСБ Дариус Олару бе точен от бялата точка.

⏱️ FULL-TIME| The Red-and-Blues win 3–0 in the 2nd leg and advance to the @EuropaLeague league phase with a 5–2 aggregate victory over Aberdeen FC! #FCSBvAFC #UEL pic.twitter.com/T6re0Wkxta — FCSB 🇬🇧🇺🇸 (@FCSB_ENG) August 28, 2025

Това развитие пречупи Абърдийн, който бе равностоен през първата част. След почивката обаче шотландците не застрашиха съперника. Страхотен гол на Адриан Шут сложи точка на малкото останали надежди в 52-ата минута, а Олару се разписа още веднъж малко по-късно.

Следвай ни:

Снимки: Imago