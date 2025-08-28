Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ПАОК
  3. Десподов и ПАОК разпердушиниха Риека в реванша

Десподов и ПАОК разпердушиниха Риека в реванша

  • 28 авг 2025 | 22:27
  • 4806
  • 0
Десподов и ПАОК разпердушиниха Риека в реванша

ПАОК си осигури участие в основната фаза на Лига Европа, след като елиминира хърватския шампион Риека. С Кирил Десподов в титулярния състав, "черно-белите" от Солун постигнаха разгромна победа с 5:0 на "Тумба" и заличиха изоставането си от първия мач, загубен с 0:1. Доминик Янков не беше в групата на Риека.

Десподов, който донесе успеха с 1:0 над Лариса в първия кръг от гръцкото първенство, получи доверието на старши треньора Разван Луческу и беше сред най-активните за ПАОК. Българският национал остана на терена до 69-ата минута, когато отстъпи мястото си на ветерана Тайсон.

Българското дерби мина без българите - ПАОК ще трябва да наваксва на "Тумба"
Българското дерби мина без българите - ПАОК ще трябва да наваксва на "Тумба"

Мощният първоначален натиск на ПАОК даде резултат и в 12-тата минута Суалихо Мейте откри резултата след центриране от корнер на Андрия Живкович. В средата на полувремето Мейте подаде на Константелиас, а младата звезда на гърците Янис Константелиас демонстрира техниката си и с премерен удар покачи на 2:0.

Третото попадение за ПАОК вкара Фьодор Чалов в 56-ата минута. Руският нападател се възползва от груба грешка в защитата на Риека. Гостите тотално рухнаха, а в 71-вата минута останаха и с човек по-малко след червен картон на Анте Майсторович. До края на двубоя Йоргос Якумакис (77') и Димитриос Пелкас (89') оформиха разгромния успех на ПАОК.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Нидерландци искат Фуфу

Нидерландци искат Фуфу

  • 28 авг 2025 | 19:07
  • 1976
  • 1
Българче подписа с Галатасарай

Българче подписа с Галатасарай

  • 27 авг 2025 | 23:21
  • 8202
  • 11
Атанас Кабов с ултиматум към клуба си в Турция, подаде жалба във ФИФА

Атанас Кабов с ултиматум към клуба си в Турция, подаде жалба във ФИФА

  • 27 авг 2025 | 12:17
  • 3716
  • 2
Сулев и Каляри загубиха с дузпи от Интер на финала за Суперкупата на Примаверата

Сулев и Каляри загубиха с дузпи от Интер на финала за Суперкупата на Примаверата

  • 27 авг 2025 | 00:42
  • 2594
  • 0
Лийдс и Груев приключиха рано с "Карабао Къп"

Лийдс и Груев приключиха рано с "Карабао Къп"

  • 27 авг 2025 | 00:23
  • 16776
  • 4
Херманщат се измъкна от дъното

Херманщат се измъкна от дъното

  • 26 авг 2025 | 05:08
  • 2963
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 164672
  • 916
Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

  • 28 авг 2025 | 23:05
  • 72546
  • 121
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 3898
  • 1
Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

  • 28 авг 2025 | 20:26
  • 49000
  • 41
Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

  • 28 авг 2025 | 23:10
  • 7919
  • 10
Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

  • 28 авг 2025 | 18:30
  • 57439
  • 37