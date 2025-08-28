Десподов и ПАОК разпердушиниха Риека в реванша

ПАОК си осигури участие в основната фаза на Лига Европа, след като елиминира хърватския шампион Риека. С Кирил Десподов в титулярния състав, "черно-белите" от Солун постигнаха разгромна победа с 5:0 на "Тумба" и заличиха изоставането си от първия мач, загубен с 0:1. Доминик Янков не беше в групата на Риека.

Десподов, който донесе успеха с 1:0 над Лариса в първия кръг от гръцкото първенство, получи доверието на старши треньора Разван Луческу и беше сред най-активните за ПАОК. Българският национал остана на терена до 69-ата минута, когато отстъпи мястото си на ветерана Тайсон.

Мощният първоначален натиск на ПАОК даде резултат и в 12-тата минута Суалихо Мейте откри резултата след центриране от корнер на Андрия Живкович. В средата на полувремето Мейте подаде на Константелиас, а младата звезда на гърците Янис Константелиас демонстрира техниката си и с премерен удар покачи на 2:0.

Третото попадение за ПАОК вкара Фьодор Чалов в 56-ата минута. Руският нападател се възползва от груба грешка в защитата на Риека. Гостите тотално рухнаха, а в 71-вата минута останаха и с човек по-малко след червен картон на Анте Майсторович. До края на двубоя Йоргос Якумакис (77') и Димитриос Пелкас (89') оформиха разгромния успех на ПАОК.