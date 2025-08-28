Генк не допусна сензация срещу Лех

Отборът на Генк отстъпи на Лех (Познан) с 1:2 при домакинството си в срещата-реванш от плейофния кръг за влизане в основната схема на Лига Европа. Юния Ито изведе домакините с гол в 31-вата минута, като голмайсторът си изкара и жълт картон десетина минути преди края на редовното време на първата част. В 43-тата минута Корнел Лисман се записа за гостите и възстанови равенството, а след почивката Лео Бенгстон оформи пълния обрат в 56-ата минута.

Поражението беше без значение за белгийците, които продължиха напред, тъй като преди седмица разбиха съперника с 5:1 и се класираха за основната схема с общ резултат 6:3.

Генк нокаутира шампиона на Полша с унизителен резултат

За поляците пък остана да се задоволят с участие в най-ниския турнир от йерархията на УЕФА - Лига на конференциите.

Крайни резултати от плейофа в Лига Европа