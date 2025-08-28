Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Генк
  3. Генк не допусна сензация срещу Лех

Генк не допусна сензация срещу Лех

  • 28 авг 2025 | 22:52
  • 425
  • 0
Генк не допусна сензация срещу Лех

Отборът на Генк отстъпи на Лех (Познан) с 1:2 при домакинството си в срещата-реванш от плейофния кръг за влизане в основната схема на Лига Европа. Юния Ито изведе домакините с гол в 31-вата минута, като голмайсторът си изкара и жълт картон десетина минути преди края на редовното време на първата част. В 43-тата минута Корнел Лисман се записа за гостите и възстанови равенството, а след почивката Лео Бенгстон оформи пълния обрат в 56-ата минута.

Поражението беше без значение за белгийците, които продължиха напред, тъй като преди седмица разбиха съперника с 5:1 и се класираха за основната схема с общ резултат 6:3.

Генк нокаутира шампиона на Полша с унизителен резултат
Генк нокаутира шампиона на Полша с унизителен резултат

За поляците пък остана да се задоволят с участие в най-ниския турнир от йерархията на УЕФА - Лига на конференциите.

Крайни резултати от плейофа в Лига Европа
Крайни резултати от плейофа в Лига Европа
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Панатинайкос оцеля в Турция и се класира за ЛЕ

Панатинайкос оцеля в Турция и се класира за ЛЕ

  • 28 авг 2025 | 22:00
  • 1516
  • 0
Лига на конференциите: Продължения на два мача

Лига на конференциите: Продължения на два мача

  • 28 авг 2025 | 23:45
  • 12152
  • 5
Крайни резултати от плейофа в Лига Европа

Крайни резултати от плейофа в Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 23:55
  • 14958
  • 2
Меси: Мачът с Венецуела ще бъде много специален за мен

Меси: Мачът с Венецуела ще бъде много специален за мен

  • 28 авг 2025 | 21:31
  • 1597
  • 2
Синът на Гудьонсен подпечата мястото на Малмьо в Лига Европа

Синът на Гудьонсен подпечата мястото на Малмьо в Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 21:27
  • 1159
  • 0
Германски треньор е наказан заради участие в манипулирането на мач

Германски треньор е наказан заради участие в манипулирането на мач

  • 28 авг 2025 | 21:16
  • 952
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 164714
  • 916
Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

  • 28 авг 2025 | 23:05
  • 72605
  • 121
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 3972
  • 1
Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

  • 28 авг 2025 | 20:26
  • 49060
  • 41
Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

  • 28 авг 2025 | 23:10
  • 7972
  • 10
Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

  • 28 авг 2025 | 18:30
  • 57463
  • 37