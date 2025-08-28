Утрехт нямаше проблеми срещу Зрински

Утрехт нямаше големи проблеми да си осигури място в шампионатната фаза на Лига Европа. Нидерландците отстраниха Зрински от Босна и Херцеговина с общ резултат 2:0. Успехът до голяма степен бе осигурен още в първия мач, а реваншът завърши 0:0.

През първото полувреме нямаше много неща за отбелязване освен контузията на Виктор Йенсен, който започна отлично сезона. След почивката Давид Мин пропусна най-добрата възможност за Утрехт, а гостите не застрашиха особено нидерландския си съперник.

Снимки: Gettyimages