Синът на Гудьонсен подпечата мястото на Малмьо в Лига Европа

Първенецът на Швеция Малмьо не успя да влезе в основната фаза на Шампионската лига, но пък стигна до тази на Лига Европа. Северняците заслужиха това, след като в плейофния кръг елиминираха Сигма (Оломоуц) с общ резултат 5:0. Шведите се бяха наложили с 3:0 още на свой терен преди седмица, а сега надделяха и в ответния мач като гости с 2:0.

Първо точен за Малмьо на реванша в Чехия беше 19-годишният Даниел Гудьонсен, който е един от синовете на исландската легенда Ейдур Гудьонсен. Младокът се разписа в 62-рата минута. В добавеното време на срещата гол реализира и Емануел Еконг.

За шведският шампион това ще е четвърто участие в този етап от втория по сила европейски клубен турнир. Сигма пък отива в основната фаза на Лига на конференциите.