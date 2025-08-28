Популярни
  3. Никакви проблеми за Мидтиланд по пътя към основната фаза на Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 19:53
Мидтиланд заслужи мястото си в основната фаза на Лига Европа, след като нямаше проблеми с КуПС и в реванша от плейофния кръг. Датчаните се наложиха с 2:0 като гости, след като още преди седмица бяха решили всичко с убедителното 4:0 на свой терен. Това ще е трето участие на отбора в груповата фаза на турнира.

След това поражение пък шампионът на Финландия отива в Лига на конференциите, където ще бъде част от основната фаза.

Ако в КуПС са мечтали за някакъв сензационен обрат в реванша, то надеждите им рухнаха в 38-ата минута, когато защитникът Лотионен получи директен червен картон картон. След това за играчите на Мидтиланд беше лесно да наложат превъзходството, като стигнаха до два гола. Жуниор Брумадо реализира първия от дузпа в 51-вата, а след още само три минути точен беше и Арал Симсир.

