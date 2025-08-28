Йънг Бойс ще мие срама от миналия сезон с участие в Лига Европа

Популярни
  28 авг 2025
Тимът на Йънг Бойс, който през миналия сезон финишира последен в новия вид на Шампионската лига, ще си връща самочувствието на международната сцена с участие в основната фаза на Лига Европа. Отборът стигна дотам след триумф над Слован (Братислава) в плейофния кръг. Швейцарците спечелиха с 3:2 в реванша на своя стадион, а си бяха тръгнали с победа с 1:0 и от гостуването си седмица по-рано.

Куриозното е, че през миналия сезон Слован също като Йънг Бойс финишира с осем загуби от осем възможни в ШЛ, но завърши предпоследен само заради едно попадение по-добра голова разлика.

В реванша в Берн Йънг Бойс успя да дръпне с 2:0 до 37-ата минута, което даде нужната увереност. Армин Гигович вкара пъвото попадение в 29-ата, а осем по-късно се разписа и Крис Бедия.

Шампионът на Словакия намали чрез Роберт Мак (43’) преди почивката, но скоро след паузата - в 52-рата втори гол на Гигович подсигури продължаването на домакините. Давид Стрелец (87’) отново съкрати изоставането на гостите, но нямаше време за нещо повече.

Елиминираният Слован ще се задоволи с участие в основната фаза на Лига на конференциите.

