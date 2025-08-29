Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Брага
  3. Брага отново покоси гибралтарците с разлика

Брага отново покоси гибралтарците с разлика

  • 29 авг 2025 | 00:24
  • 248
  • 0
Брага отново покоси гибралтарците с разлика

Палачът на Левски от Лига ЕвропаБрага, взе нова убедителна победа с 5:1 срещу гибралтарския Линкълн Ред Импс в мача-реванш от плейофите за влизане в основната схема на втория по сила турнир, организиран от УЕФАЛига Европа.

Португалците бяха взели първата среща с 4:0 и така продължиха напред с общ резултат 9:1.

Брага си свърши работата още при гостуването си в… Португалия
Брага си свърши работата още при гостуването си в… Португалия

Головете в ответния мач за победителите отбелязаха Витор Карвальо (12’), Дани Мартинес (41’, 45’+1’), Сандро Видигал (77’) и Пау Виктор (82’), а почетното попадение за гостите вкара Кике Гомес (89’).

Въпреки тежкото поражение гибралтарците създадоха истинска сензация.

Крайни резултати от плейофа в Лига Европа
Крайни резултати от плейофа в Лига Европа

Напук на всички очаквания, ще имат мачове в европейските клубни турнири поне до края на астрономическата година, тъй като продължават кампанията си на Стария континент в основната схема на Лигата на конференциите.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Панатинайкос оцеля в Турция и се класира за ЛЕ

Панатинайкос оцеля в Турция и се класира за ЛЕ

  • 28 авг 2025 | 22:00
  • 1677
  • 0
Крайни резултати от плейофите в Лига на конференциите

Крайни резултати от плейофите в Лига на конференциите

  • 29 авг 2025 | 00:39
  • 13011
  • 7
Крайни резултати от плейофа в Лига Европа

Крайни резултати от плейофа в Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 23:55
  • 16332
  • 2
Меси: Мачът с Венецуела ще бъде много специален за мен

Меси: Мачът с Венецуела ще бъде много специален за мен

  • 28 авг 2025 | 21:31
  • 1766
  • 2
Синът на Гудьонсен подпечата мястото на Малмьо в Лига Европа

Синът на Гудьонсен подпечата мястото на Малмьо в Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 21:27
  • 1281
  • 0
Германски треньор е наказан заради участие в манипулирането на мач

Германски треньор е наказан заради участие в манипулирането на мач

  • 28 авг 2025 | 21:16
  • 1068
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 170265
  • 977
Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

  • 28 авг 2025 | 23:05
  • 78383
  • 126
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 10752
  • 3
Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

  • 28 авг 2025 | 20:26
  • 53884
  • 41
Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

  • 28 авг 2025 | 23:10
  • 11266
  • 46
Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

  • 28 авг 2025 | 18:30
  • 60285
  • 38