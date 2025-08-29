Брага отново покоси гибралтарците с разлика

Палачът на Левски от Лига Европа — Брага, взе нова убедителна победа с 5:1 срещу гибралтарския Линкълн Ред Импс в мача-реванш от плейофите за влизане в основната схема на втория по сила турнир, организиран от УЕФА — Лига Европа.

Португалците бяха взели първата среща с 4:0 и така продължиха напред с общ резултат 9:1.

Брага си свърши работата още при гостуването си в… Португалия

Головете в ответния мач за победителите отбелязаха Витор Карвальо (12’), Дани Мартинес (41’, 45’+1’), Сандро Видигал (77’) и Пау Виктор (82’), а почетното попадение за гостите вкара Кике Гомес (89’).

Въпреки тежкото поражение гибралтарците създадоха истинска сензация.

Крайни резултати от плейофа в Лига Европа

Напук на всички очаквания, ще имат мачове в европейските клубни турнири поне до края на астрономическата година, тъй като продължават кампанията си на Стария континент в основната схема на Лигата на конференциите.