1:0 не стигна на Динамо (Киев) срещу Макаби (ТА)

Макаби (Тел Авив) се класира за основната фаза на Лига Европа, след като отстрани Динамо (Киев). В реванша, който се игра в полския град Люблин, Динамо спечели с 1:0, но Макаби продължи напред благодарение на успеха си с 3:1 в първия мач.

Отборът на Олександър Шовковский имаше сериозно надмощие и стигна до ранен гол, дело на Едуардо Гереро. Нападателят от Панама се разписа още в 5-ата минута след асистенция на Олександър Пихальонок. Гереро имаше шанс да удвои аванса на Динамо (К) в 11-тата минута, но шутира покрай гредата.

Въпреки доминацията си, украинците можеха да получат гол в самия край на полувремето. Елад Мадмон се озова на чиста позиция, но уцели защитника Тарас Михавко. Малко преди това Олександър Караваев завърши с неточен изстрел добра атака на Динамо.

В 53-тата минута гредата попречи на Макаби (ТА) да изравни след изстрел на Рой Ревиво и намеса на Руслан Нещерет. До края Динамо опита всичко, за да вкара втори гол и да прати двубоя в продължения, но нов гол не падна и украинският гранд ще трябва да се задоволи с участие в Лигата на конференциите.