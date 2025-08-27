Бран прегази АЕК и си осигури място в групите на Лига Европа

Бран спечели с 4:0 гостуването си на АЕК Ларнака и по този начин си осигури място в груповата фаза на Лига Европа. Норвежците бяха още по-категорични в гостуването си в Кипър, след като спечелиха с 2:1 като домакини преди седмица. В катализатор на разгрома сякаш се превърна червеният картон на Саборит от домакините в 39-ата минута. Гостите успяха да поведат в добавеното време с попадение на Кастро (45+1’), а през втората част Хансен (69’), Кнудсен (75’) оформиха крайния резултат.

Домакините от АЕК започнаха по-добре срещата и в първия половин час пропуснаха няколко много добри възможности за откриване на резултата. Те дори нацелиха гредата чрез Кабрера в 35-ата минута. В 39-ата минута Енрик Саборит бе изгонен и това преобърна ставащото в срещата. Само няколко минути по-късно Никлас Кастро засече центриране на Сьоренсен под гредата и откри. В началото на втората част двата отбора си размениха по една добра ситуация. но футболистите на Бран практически сложиха точка на спора с две попадения в разстояние на шест минути чрез Хансен (69’) и Кнудсен (75’). Крайният резултат бе оформен от Йоаким Солтвед с блестящ удар от границата на наказателното поле в последните минути на срещата.

Следвай ни:

Снимки: Imago