Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бран
  3. Бран прегази АЕК и си осигури място в групите на Лига Европа

Бран прегази АЕК и си осигури място в групите на Лига Европа

  • 27 авг 2025 | 21:28
  • 279
  • 0
Бран прегази АЕК и си осигури място в групите на Лига Европа

Бран спечели с 4:0 гостуването си на АЕК Ларнака и по този начин си осигури място в груповата фаза на Лига Европа. Норвежците бяха още по-категорични в гостуването си в Кипър, след като спечелиха с 2:1 като домакини преди седмица. В катализатор на разгрома сякаш се превърна червеният картон на Саборит от домакините в 39-ата минута. Гостите успяха да поведат в добавеното време с попадение на Кастро (45+1’), а през втората част Хансен (69’), Кнудсен (75’) оформиха крайния резултат.

Домакините от АЕК започнаха по-добре срещата и в първия половин час пропуснаха няколко много добри възможности за откриване на резултата. Те дори нацелиха гредата чрез Кабрера в 35-ата минута. В 39-ата минута Енрик Саборит бе изгонен и това преобърна ставащото в срещата. Само няколко минути по-късно Никлас Кастро засече центриране на Сьоренсен под гредата и откри. В началото на втората част двата отбора си размениха по една добра ситуация. но футболистите на Бран практически сложиха точка на спора с две попадения в разстояние на шест минути чрез Хансен (69’) и Кнудсен (75’). Крайният резултат бе оформен от Йоаким Солтвед с блестящ удар от границата на наказателното поле в последните минути на срещата.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Себайос блокира трансфера си в Марсилия, иска само на едно място

Себайос блокира трансфера си в Марсилия, иска само на едно място

  • 27 авг 2025 | 15:56
  • 4675
  • 0
Александър Исак скоро може да се завърне в игра, но не за Нюкасъл

Александър Исак скоро може да се завърне в игра, но не за Нюкасъл

  • 27 авг 2025 | 15:44
  • 4338
  • 1
Силният старт на Екитике в Ливърпул не му донесе място в националния отбор

Силният старт на Екитике в Ливърпул не му донесе място в националния отбор

  • 27 авг 2025 | 15:29
  • 7376
  • 14
Холанд променя името си за националния отбор

Холанд променя името си за националния отбор

  • 27 авг 2025 | 15:04
  • 6777
  • 4
Кристъл Палас договори Пино

Кристъл Палас договори Пино

  • 27 авг 2025 | 14:51
  • 3083
  • 0
Всичко е договорено: Реал Мадрид ще вземе добра сума за резерва

Всичко е договорено: Реал Мадрид ще вземе добра сума за резерва

  • 27 авг 2025 | 14:38
  • 3258
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Левски проведе последна тренировка преди тежкия реванш с АЗ Алмкмаар

Левски проведе последна тренировка преди тежкия реванш с АЗ Алмкмаар

  • 27 авг 2025 | 20:44
  • 3327
  • 27
ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

  • 27 авг 2025 | 14:17
  • 29396
  • 115
Гримсби - Манчестър Юнайтед, Шешко стартира за пръв път

Гримсби - Манчестър Юнайтед, Шешко стартира за пръв път

  • 27 авг 2025 | 21:04
  • 1426
  • 3
Венци Стефанов: Адски недостойно е!

Венци Стефанов: Адски недостойно е!

  • 27 авг 2025 | 15:37
  • 40907
  • 30
Следете със Sportal.bg битките в първия ден на ЕвроБаскет 2025

Следете със Sportal.bg битките в първия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 20:30
  • 9837
  • 0
Ден 4 на US Open: Джокович обърна американец

Ден 4 на US Open: Джокович обърна американец

  • 27 авг 2025 | 20:55
  • 9778
  • 2