Лудогорец 2:0 Шкендия, "стрелбище" пред вратата на гостите

Лудогорец и Шкендия играят при 2:0. Едвин Куртулуш намери мрежата със силен изстрел от границата на наказателното поле в деветата минута. В 24-ата минута Ивайло Чочев се разписа за 2:0. Двата отбора спорят за влизане в основната фаза на Лига Европа, като гостите водят с 2:1 след първата среща в Скопие. Загубилият ще намери място в Лига на конференциите.

Лудогорец започна в 4-3-3, като атаката на българския шампион поведе новото попълнение Матеус Машадо, на когото по фланговете помагаха Ерик Маркус и Кайо Видал. Под рамката на "орлите" стартира Серджио Падт, а Дерой Дуарте, Ивайло Чочев и Педро Нареси бяха футболистите в халфовата линия.

Срещата започна с натиск на домакините, които имаха възможност за гол още в третата минута. Педро Нареси шутира опасно, топката рикошира в крак на бранител и премина на сантиметри от вратата. Силното начало на "орлите" им донесе гол. В деветата минута Кайо Видал проби отляво и шутира опасно. Последва спасяване на Бубакар Гайе, след което топката попадна у Едвин Куртулуш на границата на наказателното поле. Шведът моментално я изстреля в мрежата - 1:0 за Лудогорец.

Малко след това Кайо Видал отново направи добра акция отляво и отново потърси далечния ъгъл. Този път обаче топката се отби в страничната греда и Лудогорец се размина с второ попадение. В 15-ата минута разградчани стигнаха до опасно разбъркване пред вратарското поле на Шкендия, но Матеус Машадо не успя да прати топката зад гърба на Бубакар Гайе, който успя да спаси в решаващия миг. В 21-ата минута Ерик Маркус показа техника, овладявайки по отличен начин във въздуха далечно подаване на Дуарте. Последва удар и ново спасяване на бившия вратар на Локомотив (София).

В 24-ата минута Дерой Дуарте центрира отляво в пеналтерията на Шкендия, където Ивайло Чочев намери топката с левия си крак. Тя тупна в тревата, чукна се в лявата греда и се спря във вратата на гостуващия тим - 2:0 за "орлите"!

1:0 Едвин Куртулуш (9)

2:0 Ивайло Чочев (24)

Стартовите състави:

Лудогорец: 1. Серджио Падт, 17. Сон, 15. Едвин Куртулуш, 4. Диниш Алмейда, 3. Антон Недялков, 30. Педро Нареси, 18. Ивайло Чочев, 23. Дерой Дуарте, 77. Ерик Маркус, 10. Матеус Машадо, 11. Кайо Видал.

Шкендия: 24. Бубакар Гайе, 2. Александър Трумчи, 15. Имран Фетай, 5. Клизман Цаке, 11. Роналдо Уебстър, 4. Решат Рамадани, 6. Адаму Алхасан, 29. Фабрис Тамба, 17. Арбин Зейнулай, 77. Лиридон Латифи, 7. Бесарт Ибраими.