  3. Арне Слот: При 2:2 ми се щеше да мога да пусна в игра Диого Жота

Арне Слот: При 2:2 ми се щеше да мога да пусна в игра Диого Жота

  • 16 авг 2025 | 04:58
  • 215
  • 0

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот беше развълнуван след драматичната победа над Борнемут (4:2) на старта на сезона в Премиър лийг. Той коментира както представянето на тима, така и начинът, по който “Анфийлд” почете паметта на Диго Жота.

“Говорим за футбол, но по-важното е колко впечатляващо беше почетен Диого. Феновете ни са наистина невероятни. Знаете ли кой футболист исках да пусна при 2:2? Жота. Но не можех. Поради ужасни причини”, сподели Слот.

“Започнахме второто полувреме много силно и поведохме с 2:0, но срещу нас имаше отбор, който никога не се предава. Трябва да отдадем дължимото на Борнемут, но и ние показахме, че сме отлично подготвени”, продължи нидерландецът.

Киеза? Фантастично включване. Имахме нужда от гол и Федерико влезе с тази цел. За него със сигурност беше специален момент да отбележи. Феновете го подкрепиха и беше хубаво, че той им се отблагодари”, заяви наставникът на мърсисайдци.

“Реферът не накъсваше играта и темпото беше много високо. И двата отбора се стараеха да атакуват и не губеха време в разиграване на топката”, отбеляза Слот.

“Не искаме подобно нещо във футбола и със сигурност не го искаме на “Анфийлд”. За жалост, това се случи в ден, в който трябваше да говорим единствено за почитта към Диого Жота”, каза Слот по повод расистиките обиди от трибуните към Антоан Семеньо.

Снимки: Gettyimages

