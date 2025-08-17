Ман Юнайтед 0:0 Арсенал

Манчестър Юнайтед и Арсенал играят при 0:0 в първи мач за двата отбора за новия сезон в Премиър лийг. Двата тима слагат начало на една кампания, изпълнена с надежди, макар и различни. Домакините мечтаят основно за завръщане в европейските турнири и заличаване на изключително негативната изминала кампания, когато завършиха в долната половина на таблицата. От своя страна лондончани за поредна година достигнаха до челните позиции, но отново не успяха да достигнат до така бленуваната титла.
И двата отбора направиха много амбициозна селекция в търсене на подобряване на състава и по-добро представяне през новия сезон. “Артилеристите” се подсилиха изключително солидно на няколко позиции, привличайки играчи на Виктор Гьокереш, Нони Мадуеке, Мартин Субименди, Кристиан Москера и Кристиан Ньоргор за малко над 224 милиона евро. От своя страна “червените дяволи” похарчиха няколко милиона повече, добавяйки към своя състав Бенямин Шешко, Матеус Куня, Брайън Мбемо и Диего Леон.
На вратата на Манчестър Юнайтед стартира Алтай Байъндър, който игра и в повечето контроли по време на лятната подготовка. Титулярът Андре Онана вече тренира на пълни обороти, но все още не е напълно възстановен от травмата си. Новото попълнение Бенямин Шешко остава на пейката, а на върха на атаката ще трябва да играят двама други нови - Матеус Куня и Брайън Мбемо, а най-вероятно в тази тройка ще се подвизава и Мейсън Маунт. Бруно Фернандеш и Каземиро ще си партнират в средата на терена. Расмус Хойлунд пък не попада в групата, след като през последните дни стана ясно, че е бил посъветван от ръководството да напусне.
Мениджърът на Арсенал Микел Артета залага на Виктор Гьокереш на върха на своето нападение, което оставя Кай Хаверц на пейката. Друго ново попълнение Мартин Субименти стартира в средата на терена, където ще си партнира с Деклан Райс и Мартин Йодегор. Интересно решението и по двата бека, където Бен Уайт и Рикардо Калафиори вместо Юриент Тимбер и Майлс Луис-Кели. Букайо Сака и Габриел Мартинели стартират по фланговете, а пристигналият от от Челси Нони Мадуеке сяда на пейката.
