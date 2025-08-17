Популярни
  Артета: Аз съм много щастлив и горд с отбора

Артета: Аз съм много щастлив и горд с отбора

  17 авг 2025
Мениджърът на Арсенал Микел Артета говори след победата на водения от него тим с минималното 1:0 срещу отбора на Манчестър Юнайтед в срещата от първия кръг на английската Премиър лийг.

“Това е много важен резултат в първия мач за сезона на “Олд Трафорд”. Усетих, че отборът създава нещо специално, набира скорост с нов играч, иска да започне сезона добре и постинга победа. Аз съм много щастлив и горд с отбора”, каза Артета.

Междувременно специалистът проговори и за необходимостта от постоянство в отбора. Нещото, което липсваше на “артилеристите” през последните три сезона, за да стигнат до титлата и оставаха в подножието на върха.

“Победата ти дава инерция и увереност - две много важни неща. Когато знаеш нивото си в определени области, което честно казано днес нямахме, все още можеш да намериш начин да спечелиш мача. И отборът трябва да поддържа тази устойчивост през целия сезон, в продължение на 10 месеца, при различни условия”, каза още Артета.

В следващия кръг Артета и компания ще изиграят първия си домакински мач за сезона, който ще бъде срещу новака Лийдс. Веднага след това обаче започва ужасяващо тежка поредица за топчиите, които в три поредни кръга ще се изправят срещу шампиона Ливърпул, коравия Нотингам Форест и хегемона на Острова от последното десетилетие Манчестър Сити.

