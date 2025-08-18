Груев дебютира в Премиър лийг в много силен мач на Лийдс, завършил с победа!

Илия Груев изигра първия си мач в Премиър лийг! Това стана факт при успеха с минималното 1:0 на клубния му Лийдс с минималното 1:0 срещу тима на Евертън в срещата от първия кръг на английския шампионат. Единственият гол в срещата отбеляза Лукас Нмеча (84’) след точно изпълнена дузпа.

Груев стартира двубоя на пейката и се появи в игра в 78-ата минута, когато замени Итън Ампаду, непосредствено преди попадението на Нмеча. Така той се превърна в първия българин от над едно десетилетие, който записа мач в елита на Англия. Последният българин, който бе играл във Висшата лига преди Груев, е Александър Тонев в Астън Вила през април 2014.

Преди първия съдийски сигнал "Елънд Роуд" като всички останали стадиони в Премиър лийг този кръг показа уважение към трагедията с Диого Жота. Така преди официалния старт на двубоя бе запазена минута мълчание.

🤍 Rest in peace, Andre and Diogo pic.twitter.com/I2cVm8k6M3 — Leeds United (@LUFC) August 18, 2025

В началните минути на двубоя Лийдс бе отборът, който владееше повече топката и организираше по-опасните атаки. Жоел Пиру имаше добър шанс в петата минута, но стреля право в Джордан Пикфорд. Последваха блокирани удари на Итън Ампаду и Пиру. В 37-ата минута Паскал Страйк стреля с глава, но и неговият изстрел бе блокиран.

В края на първата част Уилфред Ньонто стреля малко над вратата на Пикфорд.

⏸️ Positive first 45 minutes, Leeds dominate but it's still goalless. 0-0 pic.twitter.com/hN9Lg6vA4J — Leeds United (@LUFC) August 18, 2025

След почивката "карамелите" поизравниха темпото и дори започнаха на свой ред да създават опасности В 55-ата минута Ньонто имаше нов добър шанс, но прати топката на сантиметри встрани от целта.

Лукаш Пери направи добро спасяване в 76-ата минута след изстрел на Карлос Алкарас.



Големият момент настъпи десетина минути преди края на редовното време, когато Джеймс Тарковски игра в собственото си наказателно поле. Ситуацията бе доста оспорвана, тъй като играчът на гостите държеше ръката си в естествено положение и се наложи преразглеждане на ситауцията чрез системата ВАР. В крайна сметка везните наклониха в полза на Лийдс и бе отсъдена дузпа в полза на Груев и компания. Зад топката застана Лукас Нмеча, който беше безкомпромисен и поведе тимът от "Мейлънд Роуд" към победата.

Домакините изиграха мъдро оставащите минути и не позволиха отпускане в своите редици. Така се стигна дори до нови възможности за момчетата на Даниел Фарке, като в даденото от съдията шестминутно продължение Щах можеше да вкара втори гол, с който да затвърди абсолютното превъзходство на новаците.

При предходния си престой в Премиър лийг Лийдс не успя да победи Евертън, като това бе първа победа срещу "карамелите' от 2012 г., когато двата тима се срещнаха в турнира за Карабао Къп (тогава Карлинг Къп). Конкретно в мач за първенство пък това е първа победа срещу този съперник от далечната 2001 г.

Освен всичко Лийдс продължи впечатляващата си серия от края на миналия сезон и записа седма поредна победа в официален мач, както и 11-ти пореден двубой беч загуба. Дали отборът на Даниел Франке ще продължи с това страхотно представяне ще видим в края на тази седмица, когато на 23-ти август (събота) от 19:30 часа българско време новаците ще гостуват на вицешампиона Арсена.