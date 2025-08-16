Съставите на Уулвърхамптън и Манчестър Сити, Едерсон е извън групата

Популярни
Уулвърхамптън и Манчестър Сити започват кампанията си в Премиър лийг с двубой на “Молиню”. През миналия сезон “гражданите” завършиха на трето място, оставайки на 13 точки зад шампиона Ливърпул. “Вълците” пък финишираха на 16-ата позиция.

След нулата година тимът на Джосеп Гуардиола търси силен старт, за да заяви амбициите си за поредна титла, докато домакините ще се стремят да избегнат борбата за оцеляване, в която бяха въвлечени през предходния сезон.

Манчестър Сити има четири победи и една загуба в последните пет мача срещу Уулвс. През миналия сезон “гражданите” спечелиха съответно с 2:1 и 1:0.

Три от новите попълнения на Манчестър Сити започват като титуляри. Това са Джеймс Трафърд, Тижани Райндерс и привлеченият именно от Уулвърхамптън Раян Аит-Нури. Раян Шерки остава на пейката за началото. Едерсон, който е много близо до трансфер в Галатасарай, е извън групата. Оскар Боб и Жереми Доку стартират по двата фланга, а на върха на атаката е Ерлинг Холанд.

Левият уинг-бек Давид Мьолер Волфе дебютира за Уулвърхамптън. Другите нови попълнения - Фер Лопес и Йон Ариас, остават на пейката за началото.

