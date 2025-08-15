Популярни
  Съставите на Ливърпул и Борнемут за първия мач от новия сезон в Премиър лийг

Съставите на Ливърпул и Борнемут за първия мач от новия сезон в Премиър лийг

  15 авг 2025 | 20:58
  • 2760
  • 7
Съставите на Ливърпул и Борнемут за първия мач от новия сезон в Премиър лийг

Ливърпул посреща Борнемут на "Анфийлд" в първия мач от новия сезон в Премиър лийг. Мърсисайдци започват защитата на титлата си с доста нови попълнения и много играчи, които напуснаха шампионския тим на Арне Слот.

Борнемут също загуби няколко много важни фигури. Една от тях - Милош Керкез, премина именно в Ливърпул.

Мърсисайдци спечелиха 12 от последните си 13 срещи с "черешките", като Борнемут никога не е побеждавал на "Анфийлд".

Арне Слот е направил една промяна в сравнение с 11-те, които започнаха в мача с Кристъл Палас на "Къмюнити Шийлд". Алексис Мак Алистър започва като титуляр за сметка на Къртис Джоунс. Новите попълнения Флориан Виртц, Юго Екитике, Джереми Фримпонг и споменатия Керкез отново са титуляри, като това е техният дебют в Премиър лийг. Райън Гравенберх пропуска двубоя заради наказание.

Трима са дебютантите в състава на гостите. Новите попълнения Джордже Петрович, Адриан Труфер и Бафоде Диаките са титуляри.

Очаква се на "Анфийлд" тази вечер да присъства семейството на Диого Жота. Мърсисайдци планират за пореден път да отдадат почит към паметта на бившия нападател, който през юли загина при автомобилна катастрофа заедно с брат си Андре Силва.

Ливърпул потвърди, че тази вечер феновете ще направят специална хореография, посветена на португалеца.

