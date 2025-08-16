Популярни
Тотнъм с летящ старт в Премиър лийг, Ричарлисон с красиви голове

  • 16 авг 2025 | 19:03
  • 751
  • 0

Тотнъм даде старт на сезона си в Премиър лийг с убедителен успех с 3:0 над гостуващия новак Бърнли. До голяма степен в герой за своя тим може да своя тим може да бъде определен Ричарлисон (10’, 60’), който вкара две красиви попадения и то в много важни моменти от срещата и до голяма степен предопредели нейния изход. Крайният резултат пък бе оформен от Бренън Джонсън (66’), който също демонстрира своята скорост и ефективност. Изненадващо за втори пореден мач извън групата на домакините пък се оказа Ив Бисума, който бе изваден от състава за Суперкупата на Европа в сряда, загубен от ПСЖ след дузпи, макар вчера Томас Франк да заяви, че той ще се завърне.

Срещата започна по възможно най-добрия начин за домакините, които успях да открият резултата след едва десет минути игра, когато отлично взаимодействие на десния фланг даде възможност на новото попълнение Мохамед Кудус да центрира, а бразилският нападател на “шпорите” демонстрира класа и прати топката в мрежата. Изненадващо постепенно футболистите на Бърнли станаха по-активни и успяха да изнесат играта в по-предни позиции, като на няколко пъти пратиха опасни удари по посока на вратата на Викарио, който пък в един от случаите демонстрира изненадваща неувереност. Централният нападател на тима Лайл Форест на два пъти попадна в изгодни позиции, но не успя да порази вратата на противника, а подобна бе ситуацията и след половин час игра, когато кълбото бе пратено до дясната греда, но от Джош Лорънт.

Постепенно отново домакините овладяха случващото се на терена, а сериозната скорост по крилата от фланговите футболисти често бе сериозна заплаха за Бърнли. Добра познатата от първата част ситуация след повтори и след час игра, когато отново Кудус демонстрира отлична игра и центриране, а подаването му към Ричарлисон бе засечено още по-красиво от бразилското острие покачвайки на 2:0. Практически точка на спора бе сложена само шест минути по-късно, когато отново бившият нападател на Евертън отигра топката в средата на терена към Папе Сар, а той демонстрира отлична визия, извеждайки в празно пространство Бренън Джонсън. Бившият флангови футболист на Нотингам Форест се разписа, правейки преднината на лондончани класическа. До края на мача двата тима отново си размениха по някои опасности, а играчите на Скот Паркър пропуснаха възможността да стигнат поне до почетно попадение. По този начин играчите на Тотнъм демонстрираха добрата си форма, загатната преди няколко дни, и започнаха положително сезона си след разочароващата минала кампания, когато бяха в дъното на класирането.

Снимки: Gettyimages

