Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Звездата на Ювентус е поставил условия, за да подпише нов договор

Звездата на Ювентус е поставил условия, за да подпише нов договор

  • 25 дек 2025 | 20:27
  • 1858
  • 0

Звездата на Ювентус Кенан Йълдъз е поставил някои условия, за да подпише нов договор с клуба. "Биаконерите" ще подновят разговори за удължаване на контракта на турчина в близките седмици, след като назначат нов спортен директор. Сегашният договор на Йълдъз е до юни 2029 г., но той бързо се превръща в най-важният играч на клуба и двете страни смятат, че е време за подобряване на условията.

Кенан иска да стане най-високо платеният играч в Ювентус, твърди "Гадзета дело Спорт". Освен това той иска гаранции за амбициите на клуба, тъй като има желание да е в отбор, който ще се бори за трофеи, а в момента "бианконерите" не са на подобно ниво.

Самата заплата на футболиста не се очаква да е голям проблем проблем. В момента той взима по 1.7 милиона евро. Ювентус е готов да му предложи между 4 и 5 милиона плюс бонуси. За да стане най-високоплатеният той трябва да взима около 6 милиона.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ман Сити ще продава играчи през януари

Ман Сити ще продава играчи през януари

  • 25 дек 2025 | 18:54
  • 3876
  • 1
Чуквуезе призова за уважение към Купата на африканските нации

Чуквуезе призова за уважение към Купата на африканските нации

  • 25 дек 2025 | 18:25
  • 1830
  • 0
Това беше година на разочарования, отчете бивш играч на Ювентус

Това беше година на разочарования, отчете бивш играч на Ювентус

  • 25 дек 2025 | 17:55
  • 1633
  • 0
Легенда на Нотингам почина на 72 години

Легенда на Нотингам почина на 72 години

  • 25 дек 2025 | 17:31
  • 3361
  • 1
"Мисия невъзможна": историята на преотстъпените от Реал Мадрид

"Мисия невъзможна": историята на преотстъпените от Реал Мадрид

  • 25 дек 2025 | 17:04
  • 4118
  • 0
Интер близо до привличането на хърватски талант

Интер близо до привличането на хърватски талант

  • 25 дек 2025 | 16:35
  • 1935
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата

  • 25 дек 2025 | 17:12
  • 24689
  • 17
Годината на волейбола

Годината на волейбола

  • 25 дек 2025 | 09:57
  • 8434
  • 12
Берое затъва все повече пред ФИФА

Берое затъва все повече пред ФИФА

  • 25 дек 2025 | 09:53
  • 13991
  • 19
Левски: Най-хубавото време от годината

Левски: Най-хубавото време от годината

  • 25 дек 2025 | 09:10
  • 8973
  • 74
ЦСКА: Нека заедно да градим бъдещето на клуба

ЦСКА: Нека заедно да градим бъдещето на клуба

  • 25 дек 2025 | 09:16
  • 10194
  • 309
На вниманието на Арсенал: защо да си лидер по Коледа невинаги е добре

На вниманието на Арсенал: защо да си лидер по Коледа невинаги е добре

  • 25 дек 2025 | 11:47
  • 8477
  • 2