С човек по-малко Астън Вила измъкна точка от Нюкасъл и удължи страхотната си серия

Астън Вила и Нюкасъл завършиха 0:0 на “Вила Парк” във втория двубой от новия сезон в Премиър лийг. “Свраките” бяха по-активният тим през по-голямата част от времето, но липсата на изявен голмайстор в отсъствието на Александър Исак попречи на тима на Еди Хау да стигне до победата. Вила остана с човек по-малко в 66-ата минута, когато Езри Конса бе изгонен, но въпреки това удържа равенството и удължи серията си без загуба на своя стадион на 22 поредни мача във всички турнири.

6 - Newcastle United have failed to win any of their last six Premier League games without Alexander Isak (D4 L2), failing to score in each of their last four, despite having 75 shots (9.4 xG) across those six matches. Struggle. pic.twitter.com/n0xIWsmnnB — OptaJoe (@OptaJoe) August 16, 2025

На вратата на Астън Вила за своя дебют започна Марко Бизот, тъй като Емилиано Мартинес изтърпяваше наказание от миналия сезон. Новият нападател Еван Гесон остана на пейката за началото, а Оли Уоткинс водеше атаката.

Антъни Еланга дебютира за Нюкасъл, а другите нови попълнения - Малик Тиау и Аарън Рамсдейл, бяха на пейката. Антъни Гордън водеше атаката в отсъствието на Александър Исак, чието бъдеще продължава да бъде несигурно.

Нюкасъл бе категорично по-добрият отбор през първото полувреме. Още в третата минута Антъни Еланга излезе сам срещу Бизот и реши да стреля, вместо да подаде встрани към свободния Гордън. Стражът на Вила обаче спаси. В 16-ата минута Антъни Гордън шутира добре по земя от границата на наказателното поле, но Бизот отново изби. След това бирмингамци ограничиха шансовете пред своята врата, но тимът на Унай Емери не направи нищо в предни позиции до почивката.

Бирмингамци нанесоха първия си удар в 47-ата минута, когато Камара засече с глава центриране на Макгин, но прати топката право в ръцете на Поуп. Астън Вила продължи да играе малко по-добре след почивката, но домакините не успяваха да стигат до чисти положения. В 65-ата минута Уоткинс получи първа възможност да стреля, но също шутира право в ръцете на Поуп.

The first red card of the new Premier League season is shown to Aston Villa's Ezri Konsa.



The defender brings down Newcastle United's Anthony Gordon, who was through on goal, leaving referee Craig Pawson with no option.#AVFC | #NUFC | #AVLNEW pic.twitter.com/KaGRoHCbDE — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 16, 2025

Минута по-късно Астън Вила напълно заслужено остана с човек по-малко, след като Езри Конса, който бе последният човек в защитата на домакините, фаулира откъсващия се Антъни Гордън и получи директен червен картон за предотвратяване на чиста голова възможност.

Нюкасъл натисна, но така и не успя да намери път към вратата на Бизот.

