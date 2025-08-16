С човек по-малко Астън Вила измъкна точка от Нюкасъл и удължи страхотната си серия

Астън Вила и Нюкасъл завършиха 0:0 на “Вила Парк” във втория двубой от новия сезон в Премиър лийг. “Свраките” бяха по-активният тим през по-голямата част от времето, но липсата на изявен голмайстор в отсъствието на Александър Исак попречи на тима на Еди Хау да стигне до победата. Вила остана с човек по-малко в 66-ата минута, когато Езри Конса бе изгонен, но въпреки това удържа равенството и удължи серията си без загуба на своя стадион на 22 поредни мача във всички турнири.
На вратата на Астън Вила за своя дебют започна Марко Бизот, тъй като Емилиано Мартинес изтърпяваше наказание от миналия сезон. Новият нападател Еван Гесон остана на пейката за началото, а Оли Уоткинс водеше атаката.
Антъни Еланга дебютира за Нюкасъл, а другите нови попълнения - Малик Тиау и Аарън Рамсдейл, бяха на пейката. Антъни Гордън водеше атаката в отсъствието на Александър Исак, чието бъдеще продължава да бъде несигурно.
Нюкасъл бе категорично по-добрият отбор през първото полувреме. Още в третата минута Антъни Еланга излезе сам срещу Бизот и реши да стреля, вместо да подаде встрани към свободния Гордън. Стражът на Вила обаче спаси. В 16-ата минута Антъни Гордън шутира добре по земя от границата на наказателното поле, но Бизот отново изби. След това бирмингамци ограничиха шансовете пред своята врата, но тимът на Унай Емери не направи нищо в предни позиции до почивката.
Бирмингамци нанесоха първия си удар в 47-ата минута, когато Камара засече с глава центриране на Макгин, но прати топката право в ръцете на Поуп. Астън Вила продължи да играе малко по-добре след почивката, но домакините не успяваха да стигат до чисти положения. В 65-ата минута Уоткинс получи първа възможност да стреля, но също шутира право в ръцете на Поуп.
Минута по-късно Астън Вила напълно заслужено остана с човек по-малко, след като Езри Конса, който бе последният човек в защитата на домакините, фаулира откъсващия се Антъни Гордън и получи директен червен картон за предотвратяване на чиста голова възможност.
Нюкасъл натисна, но така и не успя да намери път към вратата на Бизот.
Снимки: Imago