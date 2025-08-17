Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Нотингам Форест
  3. Отличен старт за Нотингам и Крис Ууд

  • 17 авг 2025 | 18:57
  • 2074
  • 1

Нотингам стартира отлично новия сезон, като спечели с 3:1 домакинството си на Брентфорд. Въпреки твърденията на Нуно Еспирито Санто, че неговият отбор не е готов за новата кампания, той се представи отлично в първия си мач. Срещата бе дебют за новия треньор на гостите Кийт Андрюс.

Форест доминираше през първото полувреме и поведе още в петата минута. Крис Ууд откри резултата, след като засече топката след ъглов удар. Нотингам добави още две попадения в заключителната част на първата част. Дебютантът Дан Ндой се възползва от великолепно подаване на Моргън Гибс-Уайт и се разписа, а в добавеното време Ууд направи резултата 3:0. Нападателят бе изведен от Елиът Андерсън след грешка на Ван ден Берг.

Брентфорд имаше проблеми, но успя да стигне до гол в 78-ата минута. Тогава бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго отбеляза първото си попадение за клуба. Той се разписа от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Ибрахим Сангаре. След много промени за “пчеличките” през лятото днес те бяха далеч от стандартите от миналия сезон. Йоан Уиса, който се очаква да напусне, клуба бе оставен извън групата.

Снимки: Imago

