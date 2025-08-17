Аморим: Заслужавахме различен резултат

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим говори след поражението на водения от него отбор с минималното 0:1 от тима на Арсенал в първия кръг от английската Премиър лийг.
“Нямам какво да упрекна момчетата. Наистина съм горд - играхме смело във всеки сегмент. Заслужавахме различен резултат, защото бяхме по-добрият отбор на терена. Трябва да продължим да работим в тази посока. Загубихме двубоя, но доказахме, че можем да победим всеки в Премиър лийг”, каза Аморим.
Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости
Специалистът коментира и ситуацията с вратарския пост.
“Онана не е изваден от отбора и не е отпаднал от сметките. Том и Алтай се представиха отлично през предсезонната подготовка. Доволен съм и от тримата ни вратари”, каза още Аморим.
В следващия кръг “червените дяволи” ще гостуват на Фулъм, като тази година те ще пропуснат европейските клубни турнири.