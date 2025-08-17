Популярни
Левски не успя да се възползва от грешната стъпка на Лудогорец, Евтимов и гредата спряха „сините“ във Враца срещу Ботев – на живо с отзивите след 0:0
  3. Аморим: Заслужавахме различен резултат

  • 17 авг 2025 | 22:59
  • 246
  • 0

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим говори след поражението на водения от него отбор с минималното 0:1 от тима на Арсенал в първия кръг от английската Премиър лийг.

“Нямам какво да упрекна момчетата. Наистина съм горд - играхме смело във всеки сегмент. Заслужавахме различен резултат, защото бяхме по-добрият отбор на терена. Трябва да продължим да работим в тази посока. Загубихме двубоя, но доказахме, че можем да победим всеки в Премиър лийг”, каза Аморим.

Специалистът коментира и ситуацията с вратарския пост.

“Онана не е изваден от отбора и не е отпаднал от сметките. Том и Алтай се представиха отлично през предсезонната подготовка. Доволен съм и от тримата ни вратари”, каза още Аморим.

В следващия кръг “червените дяволи” ще гостуват на Фулъм, като тази година те ще пропуснат европейските клубни турнири.

