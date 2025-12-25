Чуквуезе призова за уважение към Купата на африканските нации

Нигерийският нападател Самуел Чуквуезе смята, че Купата на африканските нации трябва да се ползва със същото ниво на уважение, както Световното първенство и Европейското първенство.
"Всички искат да играят в турнира. Той е един от най-силните в света. Трябва да го уважавате като Европейско или Световно първенство. Провежда се в неподходящ момент, но това е страхотно състезание", заяви Чуквуезе пред On Sports TV.
Футболистът на Фулъм помогна на Нигерия да си осигури победа с 2:1 над Танзания в група "C" на турнира. В събота "орлите" се изправят срещу Тунис.