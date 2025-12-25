Популярни
Чуквуезе призова за уважение към Купата на африканските нации

  • 25 дек 2025 | 18:25
Нигерийският нападател Самуел Чуквуезе смята, че Купата на африканските нации трябва да се ползва със същото ниво на уважение, както Световното първенство и Европейското първенство.

"Всички искат да играят в турнира. Той е един от най-силните в света. Трябва да го уважавате като Европейско или Световно първенство. Провежда се в неподходящ момент, но това е страхотно състезание", заяви Чуквуезе пред On Sports TV. 

Футболистът на Фулъм помогна на Нигерия да си осигури победа с 2:1 над Танзания в група "C" на турнира. В събота "орлите" се изправят срещу Тунис.

