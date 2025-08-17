Съставите на Челси и Кристъл Палас

Челси приема Кристъл Палас в лондонско дерби от първия кръг на Премиър Лийг.

Лятното попълнение на “сините” Жоао Педро ще води атаката, а друг от новите - Лиъм Делап, започва срещата на пейката. 19-годишният Джош Ачеампонг ще партнира на Трево Чалоба в средата на защитата. Новото попълнение Джорел Хато е резерва. На пейката е и бразилския талант Естевао, докато пристигналия от Борусия (Дортмунд) Джейми Гитънс е в стартовия състав и ще направи дебют.

Двама от играчите на Кристъл Палас, които може да напуснат до края на месеца, са титуляри. Еберечи Езе, който е искан от Тотнъм, е в стартовия състав, както и капитанът Марк Геи, който може да премине в Ливърпул. Оливер Гласнер е направил само една промяна от състава, който спечели “Къмюнити Шийлд”. Уил Хюз заменя контузения Даичи Камада.

ЧЕЛСИ - КРИСТЪЛ ПАЛАС

ЧЕЛСИ: Санчес, Джеймс, Ачеампонг, Чалоба, Кукурея, Кайседо, Енцо Фернандес, Палмър, Нето, Гитенс, Педро

КРИСТЪЛ ПАЛАС: Хендерсън, Ричардс, Лакроа, Геи, Муньос, Уортън, Хюз, Мичъл, Сар, Матета, Езе