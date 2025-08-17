Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Съставите на Челси и Кристъл Палас

Съставите на Челси и Кристъл Палас

  • 17 авг 2025 | 15:13
  • 329
  • 0
Съставите на Челси и Кристъл Палас

Челси приема Кристъл Палас в лондонско дерби от първия кръг на Премиър Лийг.

Лятното попълнение на “сините” Жоао Педро ще води атаката, а друг от новите - Лиъм Делап, започва срещата на пейката. 19-годишният Джош Ачеампонг ще партнира на Трево Чалоба в средата на защитата. Новото попълнение Джорел Хато е резерва. На пейката е и бразилския талант Естевао, докато пристигналия от Борусия (Дортмунд) Джейми Гитънс е в стартовия състав и ще направи дебют.

Двама от играчите на Кристъл Палас, които може да напуснат до края на месеца, са титуляри. Еберечи Езе, който е искан от Тотнъм, е в стартовия състав, както и капитанът Марк Геи, който може да премине в Ливърпул. Оливер Гласнер е направил само една промяна от състава, който спечели “Къмюнити Шийлд”. Уил Хюз заменя контузения Даичи Камада.

ЧЕЛСИ - КРИСТЪЛ ПАЛАС

ЧЕЛСИ: Санчес, Джеймс, Ачеампонг, Чалоба, Кукурея, Кайседо, Енцо Фернандес, Палмър, Нето, Гитенс, Педро
КРИСТЪЛ ПАЛАС: Хендерсън, Ричардс, Лакроа, Геи, Муньос, Уортън, Хюз, Мичъл, Сар, Матета, Езе

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Играят се два мача от Купата на Германия

Играят се два мача от Купата на Германия

  • 17 авг 2025 | 13:59
  • 878
  • 0
Манчестър Юнайтед и Арсенал с първия голям сблъсък за сезона в Премиър лийг

Манчестър Юнайтед и Арсенал с първия голям сблъсък за сезона в Премиър лийг

  • 17 авг 2025 | 08:24
  • 8382
  • 9
Челси и Кристъл Палас в първото лондонско дерби за сезона

Челси и Кристъл Палас в първото лондонско дерби за сезона

  • 17 авг 2025 | 07:25
  • 2080
  • 4
Киву с критики срещу Олимпиакос след контролата

Киву с критики срещу Олимпиакос след контролата

  • 17 авг 2025 | 06:49
  • 2138
  • 1
Гуардиола се оплака от състава въпреки успеха

Гуардиола се оплака от състава въпреки успеха

  • 17 авг 2025 | 06:14
  • 11453
  • 5
Кейн: Лятото беше кратко, но работихме добре

Кейн: Лятото беше кратко, но работихме добре

  • 17 авг 2025 | 05:56
  • 2049
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

  • 17 авг 2025 | 10:30
  • 43298
  • 25
България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

  • 17 авг 2025 | 14:01
  • 16108
  • 14
Кошмара: Гладен съм за големи неща, всичко в ЦСКА ще се промени

Кошмара: Гладен съм за големи неща, всичко в ЦСКА ще се промени

  • 17 авг 2025 | 11:18
  • 9798
  • 80
Левски амбициран за 5 от 5 след поредния слен мач в Европа, но среща костелив орех

Левски амбициран за 5 от 5 след поредния слен мач в Европа, но среща костелив орех

  • 17 авг 2025 | 09:12
  • 15362
  • 53
Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

  • 17 авг 2025 | 07:15
  • 8606
  • 47