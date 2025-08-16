Фулъм открадна точка от Брайтън с гол в 96-ата минута

Брайтън пропусна да стартира сезона с победа, след като водеше на Фулъм до 96-ата минута и играеше по-добре на своя “Амекс”, но допусна изравнително попадение в 96-ата минута. Матю О’Райли откри от дузпа в 55-ата минута, а Родриго Муниз изравни в последния възможен момент и така двубоят завърши 1:1.

Rodrigo Muniz. Proper Fulham. 🤍 pic.twitter.com/GNHDWVnR82 — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 16, 2025

Карлос Балеба, който бе свързван с Манчестър Юнайте и пропусна последните три контроли на Брайтън, започна като титуляр. Единственото ново попълнение Максим Де Кайпер също стартира. Жоржиньо Рютер водеше атаката на “чайките”.

Фулъм беше в добре познатия си вид от миналия сезон. Тук единственото ново попълнение е резервният страж Бенжамен Лекомт, който бе на пейката. 18-годишният Джош Кинг започна като титуляр, като бе предпочетен пред Смит Роу и Перейра.

В четвъртата минута домакините помислиха, че са повели, след като Минтех прати топката във вратата, но попадението бе отменено, тъй като в хода на атаката топката бе напуснала очертанията на терена.

В 28-ата минута Митома засече с глава на далечната греда центриране на О’Райли, но топката премина над вратата.

Брайтън поведе в 55-ата минута, когато О’Райли реализира дузпа, отсъдена за нарушение на Берге срещу Рютер.

В 76-ата минута Лено направи важно спасяване след удар на Гомес, след който се получи неприятен рикошет и топката се насочи към голлинията, но стражът успя да реагира отново.

Минута преди края Груда пропусна огромна възможност да удвои преднината на Брейтън. Така се стигна до добавеното време, в което Тете стреля от воле над вратата, но в 96-ата минута Муниз изравни резултата, след като топката стигна до него след центриране от корнер и той я прати ъгъла за крайното 1:1.

Снимки: Imago