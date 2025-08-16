Съндърланд нокаутира Уест Хам за първата си победа в Премиър лийг от осем години

Съндърланд се завърна по мечтан начин в Премиър лийг след осемгодишно отсъствие, след като в първия си мач победи с 3:0 Уест Хам на “Стейдиъм ъф Лайт”. И трите попадения паднаха след почивката след удари на Елиезер Майенда (61’), Даниъл Балърд (73’) и Уилсон Исидор (91').

Съндърланд, който бе един от най-активните отбори на трансферния пазар, започна със седем дебютанти. Робин Рьофс, Рейнилдо Мандава, Ноа Садики, Хабиб Диара, Чемсдин Талби, Симон Адингра и Гранит Джака, който е новият капитан на “черните котки”, стартираха.

За Уест Хам дебютира Ел Хаджи Малик Диуф. Никлас Фюлкруг и Джаръд Боуен започнаха в атаката за “чуковете”.

Новакът стоеше добре през първата част, макар че Уест Хам владееше повече топката и имаше най-чистата възможност. Тя се откри пред новото попълнение Малик Диуф, чийто сiлен удар бе изчистен по брилянтен начин пред голлинията от Балърд. Иначе Боуен бе много активен за гостите. Най-добрият шанс за домакините бе още в шестата минута, когато Диара излезе отляво в наказателното поле и стреля силно, но Хермансен изби.

Съндърланд обаче изигра брилянтно второто полувреме. Адингра пропусна една добра възможност в самото начало, но в 61-вата минута Майенда изведе “червените котки” напред след много прецизен удар с глава. 12 минути след това домакините удвоиха преднината си. И това попадение бе реализирано с глава, но този път от Даниъл Балърд.

В 87-ата минута Рьофс се намеси много добре, след като топката рикошира в Уилсон Исидор след центриране на Ървинг.

В добавеното време именно Исидор направи 3:0, след като завърши контраатака на домакините с удар в ъгъла. Хермансен също не се намеси добре.