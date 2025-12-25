Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Ман Сити ще продава играчи през януари

Ман Сити ще продава играчи през януари

  • 25 дек 2025 | 18:54
  • 973
  • 0
Ман Сити ще продава играчи през януари

Манчестър Сити може да се раздели с няколко играча през януарския трансферен прозорец. Една от причините е евентуалното привличане на Антоан Семеньо от Борнемут.

В клуба са притеснени, че атаката е прекалено зависима от Ерлинг Холанд. Норвежецът се представя блестящо и бележи гол след гол, но евентуална негова контузия би означавала край на амбициите на Сити за трофей. Именно поради това "гражданите" искат да подсилят нападението си.

Според някои английски медии Семеньо е избрал проекта на Манчестър Сити пред тези на Ливърпул, Челси и Манчестър Юнайтед. За да го привлекат обаче, "небесно-сините" трябва да се разделят с някои футболисти през януари. Един от тях е Оскар Боб, към когото има интерес от страна на Борусия (Дортмунд).

Клубът ще пусне Щефан Ортега да си тръгне, след като той стана четвърти вратар. Нейтън Аке също обмисля напускане. Бранителят има желание да получава повече игрово време преди участието си на Световното първенство с отбора на Нидерландия.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Чуквуезе призова за уважение към Купата на африканските нации

Чуквуезе призова за уважение към Купата на африканските нации

  • 25 дек 2025 | 18:25
  • 928
  • 0
Това беше година на разочарования, отчете бивш играч на Ювентус

Това беше година на разочарования, отчете бивш играч на Ювентус

  • 25 дек 2025 | 17:55
  • 848
  • 0
Легенда на Нотингам почина на 72 години

Легенда на Нотингам почина на 72 години

  • 25 дек 2025 | 17:31
  • 1924
  • 0
"Мисия невъзможна": историята на преотстъпените от Реал Мадрид

"Мисия невъзможна": историята на преотстъпените от Реал Мадрид

  • 25 дек 2025 | 17:04
  • 2524
  • 0
Интер близо до привличането на хърватски талант

Интер близо до привличането на хърватски талант

  • 25 дек 2025 | 16:35
  • 1292
  • 0
Милан предлага размяна на Ювентус

Милан предлага размяна на Ювентус

  • 25 дек 2025 | 15:53
  • 2440
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата

  • 25 дек 2025 | 17:12
  • 15806
  • 10
Годината на волейбола

Годината на волейбола

  • 25 дек 2025 | 09:57
  • 6452
  • 12
Берое затъва все повече пред ФИФА

Берое затъва все повече пред ФИФА

  • 25 дек 2025 | 09:53
  • 12135
  • 17
Левски: Най-хубавото време от годината

Левски: Най-хубавото време от годината

  • 25 дек 2025 | 09:10
  • 7682
  • 64
ЦСКА: Нека заедно да градим бъдещето на клуба

ЦСКА: Нека заедно да градим бъдещето на клуба

  • 25 дек 2025 | 09:16
  • 7646
  • 197
На вниманието на Арсенал: защо да си лидер по Коледа невинаги е добре

На вниманието на Арсенал: защо да си лидер по Коледа невинаги е добре

  • 25 дек 2025 | 11:47
  • 6899
  • 1